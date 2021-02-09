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У Кременчуці ГАЗель «наздогнала» Mercedes

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 790

 

У ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці ГАЗель «наздогнала» Mercedes. Як повідомляє патрульна поліція, це сталося сьогодні, 17 лютого на перехресті вулиць Майора Борищака та Шевченка. 


У ДТП ніхто не постраждав. Автівки отримали механічні пошкодження. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія
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