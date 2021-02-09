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На Крюківському мосту зіштовхнулися три автівки: у напрямку центру ускладнено рух

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 1 450

 

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав

На Крюківському мосту зіштовхнулися три автівки. Про це повідомляють у соцмережах. 


У ДТП, за інформацією патрульної поліції Кременчука, ніхто не постраждав.


Через аварію ускладнений рух у напрямку центру міста, його регулюють патрульні. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія
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