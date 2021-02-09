У Кременчуці затримали чоловіка, який обікрав сигаретний кіоск

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 828 Коментарів: 2

Зловмисник був судимим і раніше

У Кременчуці затримали чоловіка, який обікрав сигаретний кіоск. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 15 лютого на зупинці «Пивзавод».





За допомогою до правоохоронців звернувся власник та розповів, що хтось пошкодив ролети та вікна, вдерся до кіоску та викрав цигарки.









Вирахували та затримали зловмисника оперативно. Ним виявився 32-річний раніше судимий кременчужанин. Наразі слідчі перевіряють причетність чоловіка до аналогічних злочинів на території міста.





За фактом крадіжки з проникненням відкрито кримінальне провадження. Затриманому загрожує до 6 років позбавлення волі.