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У Кременчуці затримали чоловіка, який обікрав сигаретний кіоск

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 828 Коментарів: 2

 

Зловмисник був судимим і раніше

У Кременчуці затримали чоловіка, який обікрав сигаретний кіоск. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 15 лютого на зупинці «Пивзавод». 


За допомогою до правоохоронців звернувся власник та розповів, що хтось пошкодив ролети та вікна, вдерся до кіоску та викрав цигарки. 


 


Вирахували та затримали зловмисника оперативно. Ним виявився 32-річний раніше судимий кременчужанин. Наразі слідчі перевіряють причетність чоловіка до аналогічних злочинів на території міста.


За фактом крадіжки з проникненням відкрито кримінальне провадження. Затриманому загрожує до 6 років позбавлення волі. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: крадіжка сигарети цигарки
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Коментарі: 2

888
Angel737:
Сьогодні, 12:23

В данном случае, Копы заслужили Похвалу.


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666
evil:
Сьогодні, 12:25

Почему такой скромный заголовок? Сигаретный киоск? Почему не киоск с бухлом? На фото явно же видно! После отмены "ПРАВИЛ 
роздрібної торгівлі алкогольними напоями" в халупах, пристроенных к остановкам снова продают бухло. И пиво. И водку. Меня лично не трогает, кто их там взламывает, разворовывает или поджигает. Таким заведениям там явно не место.

В Кременчуге извращенное понятие об остановках общественного транспорта. Это не остановка, а павильоны по реализации алко-никотинового смрада. Гавноеды покупают на остановках сигареты, курят тут же в общественных местах, своим говёным смрадом травя окружающих. А потом непременно кинут бычок под колеса транспорта или под ноги. Потеплеет, теперь и накидываться бухлом на остановках будут. На остановке купил выпил пивко и тут же в темноте и нассал.... Красота! Скоро на всех остановках! Встречайте устойчивый запах ссанины!


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