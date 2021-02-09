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Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Скільки коштують вакцини проти коронавірусу

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 181 Коментарів: 3

 

Середня вартість вакцин варіюється від 5 до 37 доларів за дозу

Наразі середня вартість вакцин проти коронавірусу варіюється від 5 до 37 доларів за дозу. Про це йдеться в офіційному телеграм-каналі Міністерства охорони здоров'я України. Фінальний прайс залежить від компанії-виробника та розміру партії.


За даними аналітичного порталу «Слово і діло», вакцина спільного виробництва компаній Pfizer і BioNTech, закупівлю якої для України анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коштує 16-19,5 доларів за дозу. Остаточна ціна залежить від термінів і обсягу постачань, а також від регіону.


Наразі одна з найдорожчих вакцин від коронавірусу – це вакцина американської компанії Moderna. Її середня вартість становить 25-37 доларів за дозу, кінцева ціна залежить від розміру партії.


Китайська вакцина Sinovac продається по 13,7-19,7 долара за дозу. Уже відомо, що Україна купить її по 18 доларів.


Індійська вакцина від коронавірусу Covaxin на внутрішньому ринку продаватиметься по 3-10 доларів за дозу, а на зовнішньому – по 9-10 доларів.


В Україні дорожньою картою вакцинації передбачене щеплення проти коронавірусної хвороби щонайменше 50% населення (або 20 866 390 людей) протягом 2021-2022 років. Поетапно це має виглядати наступним чином:


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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус вакцинация вакцина стоимость

Коментарі: 3

511
mangust-1:
Сьогодні, 08:40

Вкурили ціни?Як ви вважаєте,безкоштовна буде?Я вважаю,що безкоштовною буде "Новічок".


13 3
2 626
zzzzzz:
Сьогодні, 08:44

правильно,всех подсадить на дозу

 


5 2
500
Дмитрий:
Сьогодні, 09:16

10. ..."зокрема громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях"

 

- почти 2 млн.доз - сюр какой-то

а меня вообще в списке нету )) - а Я не лЮди ?

ешо немного и я стану ватником


9 3

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