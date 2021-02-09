Скільки коштують вакцини проти коронавірусу

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 181 Коментарів: 3

Середня вартість вакцин варіюється від 5 до 37 доларів за дозу

Наразі середня вартість вакцин проти коронавірусу варіюється від 5 до 37 доларів за дозу. Про це йдеться в офіційному телеграм-каналі Міністерства охорони здоров'я України. Фінальний прайс залежить від компанії-виробника та розміру партії.





За даними аналітичного порталу «Слово і діло», вакцина спільного виробництва компаній Pfizer і BioNTech, закупівлю якої для України анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коштує 16-19,5 доларів за дозу. Остаточна ціна залежить від термінів і обсягу постачань, а також від регіону.





Наразі одна з найдорожчих вакцин від коронавірусу – це вакцина американської компанії Moderna. Її середня вартість становить 25-37 доларів за дозу, кінцева ціна залежить від розміру партії.





Китайська вакцина Sinovac продається по 13,7-19,7 долара за дозу. Уже відомо, що Україна купить її по 18 доларів.





Індійська вакцина від коронавірусу Covaxin на внутрішньому ринку продаватиметься по 3-10 доларів за дозу, а на зовнішньому – по 9-10 доларів.





В Україні дорожньою картою вакцинації передбачене щеплення проти коронавірусної хвороби щонайменше 50% населення (або 20 866 390 людей) протягом 2021-2022 років. Поетапно це має виглядати наступним чином:



