Кременчужанин повідомив до поліції про вбивство, бо йому стало нудно

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7 лютого патрульні притягли до відповідальності кременчужанина за завідомо хибний виклик.





Як інформує патрульна поліція Кременчука, охоронці порядку отримали виклик «вбивство» на вулиці Якова Петруся. Коли інспектори прибули за вказаною адресою, їх зустрів 62-річний заявник та повідомив, що ніякого вбивства не було, а поліцію викликав задля забави, бо йому стало нудно.





Патрульні провели з чоловіком профілактичну бесіду та винесли на нього адміністративну постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.





Поліцейські нагадують громадянам, що, поспішаючи на вигадану надзвичайну подію, вони не в змозі надати оперативну допомогу тим, хто потребує її негайно.