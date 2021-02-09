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Надзвичайні новини

Кременчужанин повідомив до поліції про вбивство, бо йому стало нудно

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 1 114

 

Оце так пожартував

7 лютого патрульні притягли до відповідальності кременчужанина за завідомо хибний виклик.


Як інформує патрульна поліція Кременчука, охоронці порядку отримали виклик «вбивство» на вулиці Якова Петруся. Коли інспектори прибули за вказаною адресою, їх зустрів 62-річний заявник та повідомив, що ніякого вбивства не було, а поліцію викликав задля забави, бо йому стало нудно.


Патрульні провели з чоловіком профілактичну бесіду та винесли на нього адміністративну постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.


Поліцейські нагадують громадянам, що, поспішаючи на вигадану надзвичайну подію, вони не в змозі надати оперативну допомогу тим, хто потребує її негайно.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: inbusiness.kz
Теги: патрульна поліція хибний виклик

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