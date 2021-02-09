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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» 2010 – срібний призер Кубку «Табло-Дніпро-80»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 52

 

Вітаємо юних спортсменів з першою нагородою в цьому році

У Черкасах відбувся Зимовий кубок «Табло-Дніпро-80» серед гравців 2010 року народження. Вихованці Олександра Назаренка та Анатолія Безуса завоювали срібні нагороди поступившись лише у фіналі місцевому СДЮШОР.


У групі «Кремінь» переміг «Рось» Біла Церква з рахунком – 5:2, «Золотоношу» - 4:2, та «всуху» розгромив «Атлетік» Черкаси – 7:0. Далі кременчужани перемогли «Чорономорець» - 5:0 та у півфіналі «Атлетік» - 5:1.


У фіналі турніру «Кремінь» зійшовся з черкаським СДЮСШОР. Матч був напруженим з перших хвилин. Команди грали досить рівно. Проте у другому таймі себе краще проявив СДЮСШОР і зумів обіграти партнера з рахунком 3:1.



Кращими гравцями у «Кременя» визначили Давида Світченка та Данила Дубодєла.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Табло Черкаси
Теги: футбол
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