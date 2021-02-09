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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

З 24 лютого Україна повернеться до адаптивного карантину (уточнено)

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 3 063

 

Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин в країні до 30 квітня

17 лютого Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин в Україні до 30 квітня, з 24 лютого наша країна повернеться до моделі адаптивного карантину. За повідомленням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, передбачається поділ областей на чотири зони епіднебезпеки – зелену, жовту, помаранчеву та червону – у залежності від епідемічної ситуації.


Наразі жовтий рівень автоматично запроваджують для всієї країни. У жовтій зоні буде дозволено:

  • проведення масових заходів (культурних та спортивних) – 4 кв. м на одну особу або заповненість залу до 50%;
  • відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб;
  • проведення матчів, командних ігрових видів спорту, але заповненість місць має бути до 50% (саме це пом'якшення почне діяти з 18 лютого); 
  • робота ресторанів, барів та кафе до 24.00 (раніше було до 23.00);
  • розміщення відвідувачів в ресторанах і кафе – не більше 4 людей за столом, відстань між столами – не менше 2 метрів;
  • кінотеатри, театри та інші заклади культури можуть працювати при 50% заповнюваності залу.


Помаранчевий рівень вводитимуть у разі перевищення одного з показників:

  • перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ;
  • завантаженість лікарняних ліжок більш ніж 65%;
  • кількість тестувань на COVID-19 протягом 7 днів менше ніж 300 на 100 тисяч населення;
  • понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;
  • коефіцієнт виявлення COVID-19 більш ніж 20% на сто осіб;
  • збільшення загальної кількості госпіталізацій більш ніж на 50% у період семи днів.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки за необхідності визначатиметься рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я, якщо упродовж 3 днів поспіль буде перевищення двох з вищеназваних критеріїв.


Разом з тим, зелений рівень можуть запровадити в усій Україні, якщо рівень захворюваності на ГРВІ та грип щонайменше у 13 областях не перевищуватиме 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області; коефіцієнт виявлених випадків COVID-19 не перевищуватиме 5% від кількості тестувань.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: slovoidilo.ua
Теги: карантин кабмин
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