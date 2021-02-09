З 24 лютого Україна повернеться до адаптивного карантину (уточнено)

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17 лютого Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин в Україні до 30 квітня, з 24 лютого наша країна повернеться до моделі адаптивного карантину. За повідомленням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, передбачається поділ областей на чотири зони епіднебезпеки – зелену, жовту, помаранчеву та червону – у залежності від епідемічної ситуації.





Наразі жовтий рівень автоматично запроваджують для всієї країни. У жовтій зоні буде дозволено:

проведення масових заходів (культурних та спортивних) – 4 кв. м на одну особу або заповненість залу до 50%;

відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб;

проведення матчів, командних ігрових видів спорту, але заповненість місць має бути до 50% (саме це пом'якшення почне діяти з 18 лютого);

робота ресторанів, барів та кафе до 24.00 (раніше було до 23.00);

розміщення відвідувачів в ресторанах і кафе – не більше 4 людей за столом, відстань між столами – не менше 2 метрів;

кінотеатри, театри та інші заклади культури можуть працювати при 50% заповнюваності залу.

Помаранчевий рівень вводитимуть у разі перевищення одного з показників:

перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ;

завантаженість лікарняних ліжок більш ніж 65%;

кількість тестувань на COVID-19 протягом 7 днів менше ніж 300 на 100 тисяч населення;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

коефіцієнт виявлення COVID-19 більш ніж 20% на сто осіб;

збільшення загальної кількості госпіталізацій більш ніж на 50% у період семи днів.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки за необхідності визначатиметься рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я, якщо упродовж 3 днів поспіль буде перевищення двох з вищеназваних критеріїв.





Разом з тим, зелений рівень можуть запровадити в усій Україні, якщо рівень захворюваності на ГРВІ та грип щонайменше у 13 областях не перевищуватиме 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області; коефіцієнт виявлених випадків COVID-19 не перевищуватиме 5% від кількості тестувань.