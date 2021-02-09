В Україні підвищать стипендії дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування

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В Україні підвищать розміри соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідну постанову ухвалив Кабмін.





Соціальна стипендія студентам (курсантам) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, становитиме 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого на 1 січня відповідного календарного року. Зважаючи, що зазначений прожитковий мінімум становить 2395 грн, розмір соціальної стипендії складе з 1 січня 2021 року 3592,50 грн.





При досягненні повноліття розмір виплати таким студентам (курсантам) становитиме 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня відповідного календарного року, тобто 3405 грн (2270 грн х 150%).





При цьому постанова передбачає, що у місяці досягнення студентом (курсантом) 18-річного віку, соціальна стипендія виплачується за цей місяць у розмірі 3592,50 грн, а з наступного місяця в розмірі 3405 грн.





Крім цього, конкретизовані випадки, коли особи, які навчаються, у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають право на виплату соціальної стипендії, якщо їх батьки померли/оголошені померлими, загинули або зникли безвісти. Розмір виплати таким студентам (курсантам) становитиме 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня відповідного календарного року, тобто 3405 грн.





Зміни, визначені урядовим рішенням, будуть застосовані органами соціального захисту населення області з 1 лютого 2021 року, відповідно, при виплаті соціальних стипендій за лютий проведуть доплату стипендії за січень поточного року.