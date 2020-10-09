ЦВК достроково припинила повноваження двох членів Кременчуцької міської ТВК

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ЦВК достроково припинила повноваження двох членів Кременчуцької міської ТВК - Оксани Кузьменко і Дмитра Мельника. Обидва - члени місцевої організації політичної партії «Європейська солідарність».





На зміну Кузьменко прийшла Юлія Росенко, а Мельника змінив Максим Басай.





Дмитро Мельник - один з юристів, котрий доводив в суді неможливість «Європейської солідарності» брати участь у виборах до міськради.









Нагадаємо, 29 вересня Кременчуцька територіальна міська виборча комісія відмовила в реєстрації всім кандидатам до міськради від партії «Європейська солідарність» (ЄС). 30 вересня, керівник виборчого штабу партії Сергій Ярош повідомив «Телеграфу», що їх юристи готують позовну заяву до Полтавського окружного адміністративного суду - ЄС оскаржить рішення тервиборчкома.





Перед тим, як тервиборчком відмовив ЄС в реєстрації, 13 кандидатів зі списку ЄС раптово написали заяви про відмову брати участь у виборах.





Полтавський суд зобов’язав Кременчуцьку територіальну виборчу комісію заново розглянути питання реєстрації списку ЄС. Згодом харківський апеляційний суд залишив це рішення без змін.





7 жовтня Кременчуцька міська територіальна виборча комісія вирішила звернутися до Центральної виборчої комісії, щоб ЦВК роз'яснила, як діяти з реєстрацією списку «Європейської солідарності» на вибори до Кременчуцької міської ради.





8 жовтня тервиборчком таки зареєстрував кандидатів від «Європейської солідарності».