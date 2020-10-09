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Кременчук, Місцеві вибори 2020

ЦВК достроково припинила повноваження двох членів Кременчуцької міської ТВК

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 884

 

Обидва - члени місцевої організації політичної партії «Європейська солідарність»

ЦВК достроково припинила повноваження двох членів Кременчуцької міської ТВК - Оксани Кузьменко і Дмитра Мельника. Обидва - члени місцевої організації політичної партії «Європейська солідарність».


На зміну Кузьменко прийшла Юлія Росенко, а Мельника змінив Максим Басай.


Дмитро Мельник - один з юристів, котрий доводив в суді неможливість «Європейської солідарності» брати участь у виборах до міськради.



Нагадаємо, 29 вересня Кременчуцька територіальна міська виборча комісія відмовила в реєстрації всім кандидатам до міськради від партії «Європейська солідарність» (ЄС). 30 вересня, керівник виборчого штабу партії Сергій Ярош повідомив «Телеграфу», що їх юристи готують позовну заяву до Полтавського окружного адміністративного суду - ЄС оскаржить рішення тервиборчкома.


Перед тим, як тервиборчком відмовив ЄС в реєстрації, 13 кандидатів зі списку ЄС раптово написали заяви про відмову брати участь у виборах.


Полтавський суд зобов’язав Кременчуцьку територіальну виборчу комісію заново розглянути питання реєстрації списку ЄС. Згодом харківський апеляційний суд залишив це рішення без змін.


7 жовтня Кременчуцька міська територіальна виборча комісія вирішила звернутися до Центральної виборчої комісії, щоб ЦВК роз'яснила, як діяти з реєстрацією списку «Європейської солідарності» на вибори до Кременчуцької міської ради.


8 жовтня тервиборчком таки зареєстрував кандидатів від «Європейської солідарності»

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Автор: Руслана Горгола
Теги: теризбирком Європейська солідарність місцеві вибори
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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