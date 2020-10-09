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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Потужне добивання Тютченка з льоту в першому матчі фіналу УХЛ

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 344

Другий матч відбудеться сьогодні на льодовій арені Айсберг 

8 жовтня в Кременчуці відбувся перший матч фіналу плей-оф чемпіонату УХЛ Паріматч - в битві за золото зійшлися місцевий «Кременчук» і «Донбас».


Камбек «Донбаса» та перемога в овертаймі в матчі з «Кременчуком»


В рамках цього матчу донеччани поступалися 0:3, відігралися і навіть встигли вийти вперед, проте «містяни» за 6 секунд до кінця основного часу на характері зрівняли рахунок і перевели гру в овертайм. А в додатковий час шайба капітана «Донбасу» Віктора Захарова принесла донеччанам першу перемогу в фіналі.


Однак цей матч запам'ятався вболівальникам не лише напруженням емоцій на льоду, але і великою кількістю красивих шайб. Наприклад, форвард «Кременчука» Віктор Тютченко вчасно опинився на п'ятаку донеччан і встиг з льоту потужно добити шайбу і закинути у ворота Трифонова.



Нагадаймо, що сьогодні, 9 жовтня о 18.30 кременчужани зіграють другий матч з Донбасом. 

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: УХЛ
Теги:
компанія «Інтера Люкс»

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