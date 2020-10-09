Коронавірус, зупинись: за добу COVID-19 діагностували у 5 804 українців

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І знову антирекорд за кількістю хворих: в Україні зафіксували 5 804 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 236.



За даними МОЗ, станом на 9.00 9 жовтня у країні налічують 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 779 летальних, 110 650 пацієнтів одужали (за добу одужало 2 417 людей). Загалом провели 2 522 360 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 331 випадок;

Волинська область — 9 373 випадки;

Дніпропетровська область — 8 301 випадок;

Донецька область — 5 372 випадки;

Житомирська область — 7 718 випадків;

Закарпатська область — 10 629 випадків;

Запорізька область — 5 172 випадки;

Івано-Франківська область — 14 835 випадків;

Кіровоградська область — 1 262 випадки;

м. Київ — 26 463 випадки;

Київська область — 10 689 випадків;

Львівська область — 22 172 випадки;

Луганська область — 1 613 випадків;

Миколаївська область — 4 293 випадки;

Одеська область — 16 107 випадків;

Полтавська область — 3 921 випадок;

Рівненська область — 13 981 випадок;

Сумська область — 6 404 випадки;

Тернопільська область — 15 284 випадки;

Харківська область — 23 342 випадки;

Херсонська область — 1 714 випадків;

Хмельницька область — 8 062 випадки;

Чернівецька область — 15 939 випадків;

Черкаська область — 5 349 випадків;

Чернігівська область — 5 212 випадків.

Полтавська ОДА повідомила про географію поширення коронавірусу на Полтавщині за добу:

Полтава – 2017 (101 новий випадок),

Кременчук – 486 (62 нові випадки),

Полтавський район – 197 (16 нових випадків),

Миргород – 165 (9 нових випадків),

Лохвицький район – 83 (9 нових випадків),

Горішні Плавні – 78 (5 нових випадків),

Лубни – 76,

Новосанжарський район – 63,

Кременчуцький район – 59,

Миргородський район – 57 (1 новий випадок),

Кобеляцький район – 51,

Диканський район – 50 (1 новий випадок),

Котелевський район – 49,

Шишацький район – 46 (3 нові випадки),

Зіньківський район – 45 (2 нові випадки),

Хорольський район – 45 (9 нових випадків),

Лубенський район – 42 (1 новий випадок),

Гадяч – 39 (2 нові випадки),

Глобинський район – 31,

Решетилівський район – 30 (3 нові випадки),

Гребінківський район – 29 (4 нові випадки),,

Машівський район – 28 (уточнено),

Пирятинський район – 23 (1 новий випадок),

Карлівський район – 22 (2 нові випадки),

Гадяцький район – 20 (2 нові випадки),

Козельщинський район – 19,

Великобагачанський район – 18,

Чутівський район – 18,

Семенівський район – 16 (3 нові випадки),

Оржицький район – 13 (1 новий випадок),

Чорнухинський район – 6.

Одужали 1456 жителів області, продовжують лікування 2405 людей, зокрема, 110 дітей. Всього зареєстрували 60 летальних випадків, нових за добу – 2 (у Полтаві).



