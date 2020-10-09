Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
Померло:
Україна4779
Кременчук12
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Коронавірус, зупинись: за добу COVID-19 діагностували у 5 804 українців

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 296

 

На Полтавщині захворіло 236 людей, двоє померли

І знову антирекорд за кількістю хворих: в Україні зафіксували 5 804 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 236.

За даними МОЗ, станом на 9.00 9 жовтня у країні налічують 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 779 летальних, 110 650 пацієнтів одужали (за добу одужало 2 417 людей). Загалом провели 2 522 360 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 7 331 випадок;
  • Волинська область — 9 373 випадки;
  • Дніпропетровська область — 8 301 випадок;
  • Донецька область — 5 372 випадки;
  • Житомирська область — 7 718 випадків;
  • Закарпатська область — 10 629 випадків;
  • Запорізька область — 5 172 випадки;
  • Івано-Франківська область — 14 835 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 262 випадки;
  • м. Київ — 26 463 випадки;
  • Київська область — 10 689 випадків;
  • Львівська область — 22 172 випадки;
  • Луганська область — 1 613 випадків;
  • Миколаївська область — 4 293 випадки;
  • Одеська область — 16 107 випадків;
  • Полтавська область — 3 921 випадок;
  • Рівненська область — 13 981 випадок;
  • Сумська область — 6 404 випадки;
  • Тернопільська область — 15 284 випадки;
  • Харківська область — 23 342 випадки;
  • Херсонська область — 1 714 випадків;
  • Хмельницька область — 8 062 випадки;
  • Чернівецька область — 15 939 випадків;
  • Черкаська область — 5 349 випадків;
  • Чернігівська область — 5 212 випадків.

 

Полтавська ОДА повідомила про географію поширення коронавірусу на Полтавщині за добу:

  • Полтава – 2017 (101 новий випадок),
  • Кременчук – 486 (62 нові випадки),
  • Полтавський район – 197 (16 нових випадків),
  • Миргород – 165 (9 нових випадків),
  • Лохвицький район – 83 (9 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 78 (5 нових випадків),
  • Лубни – 76,
  • Новосанжарський район – 63,
  • Кременчуцький район – 59,
  • Миргородський район – 57 (1 новий випадок),
  • Кобеляцький район – 51,
  • Диканський район – 50 (1 новий випадок),
  • Котелевський район – 49,
  • Шишацький район – 46 (3 нові випадки),
  • Зіньківський район – 45 (2 нові випадки),
  • Хорольський район – 45 (9 нових випадків),
  • Лубенський район – 42 (1 новий випадок),
  • Гадяч – 39 (2 нові випадки),
  • Глобинський район – 31,
  • Решетилівський район – 30 (3 нові випадки),
  • Гребінківський район – 29 (4 нові випадки),,
  • Машівський район – 28 (уточнено),
  • Пирятинський район – 23 (1 новий випадок),
  • Карлівський район – 22 (2 нові випадки),
  • Гадяцький район – 20 (2 нові випадки),
  • Козельщинський район – 19,
  • Великобагачанський район – 18,
  • Чутівський район – 18,
  • Семенівський район – 16 (3 нові випадки),
  • Оржицький район – 13 (1 новий випадок),
  • Чорнухинський район – 6.

Одужали 1456 жителів області, продовжують лікування 2405 людей, зокрема, 110 дітей. Всього зареєстрували 60 летальних випадків, нових за добу – 2 (у Полтаві).


За добу у Кременчуці виявили 63 нові випадки коронавірусу, один пацієнт з COVID-19 помер
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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