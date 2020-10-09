Коронавірус, зупинись: за добу COVID-19 діагностували у 5 804 українців

На Полтавщині захворіло 236 людей, двоє померли
І знову антирекорд за кількістю хворих: в Україні зафіксували 5 804 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 236.
За даними МОЗ, станом на 9.00 9 жовтня у країні налічують 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 779 летальних, 110 650 пацієнтів одужали (за добу одужало 2 417 людей). Загалом провели 2 522 360 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 7 331 випадок;
- Волинська область — 9 373 випадки;
- Дніпропетровська область — 8 301 випадок;
- Донецька область — 5 372 випадки;
- Житомирська область — 7 718 випадків;
- Закарпатська область — 10 629 випадків;
- Запорізька область — 5 172 випадки;
- Івано-Франківська область — 14 835 випадків;
- Кіровоградська область — 1 262 випадки;
- м. Київ — 26 463 випадки;
- Київська область — 10 689 випадків;
- Львівська область — 22 172 випадки;
- Луганська область — 1 613 випадків;
- Миколаївська область — 4 293 випадки;
- Одеська область — 16 107 випадків;
- Полтавська область — 3 921 випадок;
- Рівненська область — 13 981 випадок;
- Сумська область — 6 404 випадки;
- Тернопільська область — 15 284 випадки;
- Харківська область — 23 342 випадки;
- Херсонська область — 1 714 випадків;
- Хмельницька область — 8 062 випадки;
- Чернівецька область — 15 939 випадків;
- Черкаська область — 5 349 випадків;
- Чернігівська область — 5 212 випадків.
Полтавська ОДА повідомила про географію поширення коронавірусу на Полтавщині за добу:
- Полтава – 2017 (101 новий випадок),
- Кременчук – 486 (62 нові випадки),
- Полтавський район – 197 (16 нових випадків),
- Миргород – 165 (9 нових випадків),
- Лохвицький район – 83 (9 нових випадків),
- Горішні Плавні – 78 (5 нових випадків),
- Лубни – 76,
- Новосанжарський район – 63,
- Кременчуцький район – 59,
- Миргородський район – 57 (1 новий випадок),
- Кобеляцький район – 51,
- Диканський район – 50 (1 новий випадок),
- Котелевський район – 49,
- Шишацький район – 46 (3 нові випадки),
- Зіньківський район – 45 (2 нові випадки),
- Хорольський район – 45 (9 нових випадків),
- Лубенський район – 42 (1 новий випадок),
- Гадяч – 39 (2 нові випадки),
- Глобинський район – 31,
- Решетилівський район – 30 (3 нові випадки),
- Гребінківський район – 29 (4 нові випадки),,
- Машівський район – 28 (уточнено),
- Пирятинський район – 23 (1 новий випадок),
- Карлівський район – 22 (2 нові випадки),
- Гадяцький район – 20 (2 нові випадки),
- Козельщинський район – 19,
- Великобагачанський район – 18,
- Чутівський район – 18,
- Семенівський район – 16 (3 нові випадки),
- Оржицький район – 13 (1 новий випадок),
- Чорнухинський район – 6.
Одужали 1456 жителів області, продовжують лікування 2405 людей, зокрема, 110 дітей. Всього зареєстрували 60 летальних випадків, нових за добу – 2 (у Полтаві).