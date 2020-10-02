Мер Кременчука Малецький - і кандидат на цю посаду - не збирається у відпустку на період виборчої кампанії

Міський голова Віталій Малецький одночасно є кандидатом на цю посаду на майбутніх місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня. Порівняно з іншими кандидатами він має більше доступу до медіа (як чинний мер) - особливо до комунальних ЗМІ. Сюжети про нього постійно транслює Кременчуцька міська телерадіокомпанія; про добрі справи команди мера пише газета за 9,5 млн грн з міського бюджету «Кременчуцькі новини» - по суті, створюються замовні іміджеві сюжети, у медіа є такий термін, як «джинса». Маємо справу з медійним адмінресурсом. Та ще й далеко недешевим адмінресурсом.
Піар мера Кременчука та депутатів обійдеться містянам у 17,9 млн грн - як і капремонт доріг
У штаті комунального ТБ, яке піарить мера Кременчука Малецького, 45 працівників
Крім того, мер може проводити різноманітні «інспектування» - і зустрічатися при цьому з мешканцями. Пуск нових тролейбусів через міст та на Занасип якраз припав на період виборчої кампанії кандидата Малецького. (Ну, добре - тролейбуси їхали з Білорусі). Але й пуск автобуса на Лашки якраз теж дивним припав на період виборчої кампанії (хоча комунальні автобуси куплені раніше). Тут дуже тонка межа між виконанням повноважень міського голови і бюджетним адмінресурсом. Про різноманітні форми адмінресурсу - в аналітиці ГО «Опора».
Тож ми й запитали міського голову: чи не збирається він у відпустку для ведення виборчої кампанії? Щоб бути в рівних умовах з іншими кандидатами і не використовувати адмінресурс?
На наше запитання в чаті під час трансляції виконкому 2 жовтня Віталій Малецький відповів, що на відпустку наразі немає часу:
Ось - таку відповідь ми отримали. Чекаємо чергового сплеску повідомлень про добрі справи напередодні виборів. А виборцям радимо критично ставитися до таких повідомлень і не забувати, що всі ці добрі справи - за рахунок наших коштів як платників податків.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.