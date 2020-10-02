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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Мер Кременчука Малецький - і кандидат на цю посаду - не збирається у відпустку на період виборчої кампанії

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 176 Коментарів: 3

 

Про це він заявив, відповідаючи на запитання ТЪ 

Міський голова Віталій Малецький одночасно є кандидатом на цю посаду на майбутніх місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня. Порівняно з іншими кандидатами він має більше доступу до медіа (як чинний мер) - особливо до комунальних ЗМІ. Сюжети про нього постійно транслює Кременчуцька міська телерадіокомпанія; про добрі справи команди мера пише газета за 9,5 млн грн з міського бюджету «Кременчуцькі новини» - по суті, створюються замовні іміджеві сюжети, у медіа є такий термін, як «джинса». Маємо справу з медійним адмінресурсом. Та ще й далеко недешевим адмінресурсом.


Піар мера Кременчука та депутатів обійдеться містянам у 17,9 млн грн - як і капремонт доріг

У штаті комунального ТБ, яке піарить мера Кременчука Малецького, 45 працівників


Крім того, мер може проводити різноманітні «інспектування» - і зустрічатися при  цьому з мешканцями. Пуск нових тролейбусів через міст та на Занасип якраз припав на період виборчої кампанії кандидата Малецького. (Ну, добре - тролейбуси їхали з Білорусі). Але й пуск автобуса на Лашки якраз теж дивним припав на період виборчої кампанії (хоча комунальні автобуси куплені раніше). Тут дуже тонка межа між виконанням повноважень міського голови і бюджетним адмінресурсом. Про різноманітні форми адмінресурсу - в аналітиці ГО «Опора».



Тож ми й запитали міського голову: чи не збирається він у відпустку для ведення виборчої кампанії? Щоб бути в рівних умовах з іншими кандидатами і не використовувати адмінресурс?


На наше запитання в чаті під час трансляції виконкому 2 жовтня Віталій Малецький відповів, що на відпустку наразі немає часу:


- Я адмінресурс взагалі-то не використовую. Щодо відпустки далі буду визначатись. Якщо буде необхідна відпустка для проведення саме, як ви кажете, виборчої агітації, звичайно, я, відповідно до чинного законодавства, цим правом скористаюся. Але зараз основна задача - це забезпечення життєдіяльності міста, підготовка до зими, що ми постійно робимо, заходи з профілактики коронавірусної хвороби, засідання штабу нашого, організаційна робота. Повірте, Що роботи в міського голови вистачає і часу на те, щоб йти у якісь відпустки, відверто кажучи, немає. Тому ми далі продовжуємо працювати над тим, щоб місто працювало, місто розвивалося і щоб у місті все було добре. 


Ось - таку відповідь ми отримали. Чекаємо чергового сплеску повідомлень про добрі справи напередодні виборів. А виборцям радимо критично ставитися до таких повідомлень і не забувати, що всі ці добрі справи - за рахунок наших коштів як платників податків. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Віталій Малецький міський голова вибори
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

239
Piton78:
Сьогодні, 10:09

Який турботливий мер переймається життедіяльністю міста прямо святий! А те що адмін ресурс не використовує так це вже зовсім смішно! Цю фіолетову пропаганду навіть вночі вішають всі борди всі ліфти навіть стовпи завішали. Ще трохи в людей аллергія почнеться на фіолетовий колір. А за газетку і комунальні ЗМІ навіть мови немає там тільки святий Віталька інших кандидатів не існує! Хіба це не використання службового впливу? Годі язиком ляпати потрібно було ділом доказувати що гідний кандидат а обіцяти всі вміють! Йшов би у відпустку і вже з неї не виходив!


32 0
43
Зорин:
Сьогодні, 12:35

Та їдь я..(гланди) погрій!


1 0
227
JJAbrams:
Сьогодні, 13:59

Прокуратуре почему-то не интересно что газете выделили 9 лямов с бюджета


4 0

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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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