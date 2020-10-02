Мер Кременчука Малецький - і кандидат на цю посаду - не збирається у відпустку на період виборчої кампанії

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 176 Коментарів: 3

Міський голова Віталій Малецький одночасно є кандидатом на цю посаду на майбутніх місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня. Порівняно з іншими кандидатами він має більше доступу до медіа (як чинний мер) - особливо до комунальних ЗМІ. Сюжети про нього постійно транслює Кременчуцька міська телерадіокомпанія; про добрі справи команди мера пише газета за 9,5 млн грн з міського бюджету «Кременчуцькі новини» - по суті, створюються замовні іміджеві сюжети, у медіа є такий термін, як «джинса». Маємо справу з медійним адмінресурсом. Та ще й далеко недешевим адмінресурсом.







Крім того, мер може проводити різноманітні «інспектування» - і зустрічатися при цьому з мешканцями. Пуск нових тролейбусів через міст та на Занасип якраз припав на період виборчої кампанії кандидата Малецького. (Ну, добре - тролейбуси їхали з Білорусі). Але й пуск автобуса на Лашки якраз теж дивним припав на період виборчої кампанії (хоча комунальні автобуси куплені раніше). Тут дуже тонка межа між виконанням повноважень міського голови і бюджетним адмінресурсом. Про різноманітні форми адмінресурсу - в аналітиці ГО «Опора ».







Тож ми й запитали міського голову: чи не збирається він у відпустку для ведення виборчої кампанії? Щоб бути в рівних умовах з іншими кандидатами і не використовувати адмінресурс?



На наше запитання в чаті під час трансляції виконкому 2 жовтня Віталій Малецький відповів, що на відпустку наразі немає часу:





- Я адмінресурс взагалі-то не використовую. Щодо відпустки далі буду визначатись. Якщо буде необхідна відпустка для проведення саме, як ви кажете, виборчої агітації, звичайно, я, відповідно до чинного законодавства, цим правом скористаюся. Але зараз основна задача - це забезпечення життєдіяльності міста, підготовка до зими, що ми постійно робимо, заходи з профілактики коронавірусної хвороби, засідання штабу нашого, організаційна робота. Повірте, Що роботи в міського голови вистачає і часу на те, щоб йти у якісь відпустки, відверто кажучи, немає. Тому ми далі продовжуємо працювати над тим, щоб місто працювало, місто розвивалося і щоб у місті все було добре.





Ось - таку відповідь ми отримали. Чекаємо чергового сплеску повідомлень про добрі справи напередодні виборів. А виборцям радимо критично ставитися до таких повідомлень і не забувати, що всі ці добрі справи - за рахунок наших коштів як платників податків.