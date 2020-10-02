Тролейбуси з автономним ходом пустять у Крюків та на Третій Занасип у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 624 Коментарів: 2

Тролейбуси з автономним ходом пустять не лише у Крюків через міст, але й на Третій Занасип. Рішення про нові нові тролейбусні маршрути ухвалив другого жовтня виконком. Маршрути внесли в міську мережу.











Маршрут 26А+ (вул. Академіка Герасимовича – вул. Молодіжна) з'єднає лівий та правий береги. Рух за маршрутом: вул. Академіка Герасимовича – вул. Гайдамацька – вул. Василя Стуса – вул. І. Приходька – вул. Небесної Сотні – вул. Троїцька – просп. Свободи – просп. Лесі Українки – вул. Молодіжна.





В зворотному напрямку без змін.



Маршрут 28А+ (вул. Мічуріна – вул. Молодіжна) з'єднає Молодіжний та Третій Занасип. Рух за маршрутом: вул. Мічуріна – вул. Суворова – вул. Багратіона – пров. 1-й Парковий – вул. Житлобудівна – пров. Межовий – вул. Салганна – вул. Ярмаркова – вул. Леонова – вул. Халаменюка – просп. Свободи – просп. Лесі Українки – вул. Молодіжна.



У зворотному напрямку: вул. Молодіжна – просп. Лесі Українки – просп. Свободи –

вул. Троїцька – вул. Небесної Сотні – вул. Першотравнева – вул. Леонова – вул. Ярмаркова – вул. Салганна – пров. Межовий – вул. Житлобудівна – пров. 1-й Парковий – вул. Багратіона – вул. Суворова – вул. Мічуріна.





Нагадаємо, Кременчук отримав перші білоруські тролейбуси з автономним ходом. Усього в рамках кредиту ЄБРР їх куплять 8 штук.