В сентябре от COVID-19 умерло 5 кременчужан, тогда как за всё время до этого - 4

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За сентябрь в Кременчуге от COVID-19 и вызванных им осложнений умерли 5 кременчужан. Об этом сегодня, 2 октября, сообщила вице-мэр Ольга Усанова.





За предыдущие шесть месяцев (с марта по сентябрь) умерло 4 кременчужан. Всего умерших 9. А выздоровевших за период карантина – 213.



В сентябре в Кременчуге не только зафиксирован самый высокий показатель смертности от COVID-19, количество заболевших тоже рекордное – 127 человек за месяц.





Всего же за период карантина в Кременчуге заболели 325 человек.



Вице-мэр подчеркнула, что весь сентябрь Кременчуг удерживал скромные показатели заболеваемости COVID-19 – до 10 случаев в сутки, а в некоторые сутки не было ни одного случая. Но на этой неделе у нас два антирекорда – за прошедшие сутки 38 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, а за предыдущие сутки – 24 случая.



По состоянию на 2 октября, на стационарном лечении с диагнозом COVID-19 находится 35 кременчужан. Ещё 70 человек проходит лечение амбулаторно.



Вице-мэр напомнила, что 80% пациентов переносят COVID-19 в легкой форме, но у 20% заболевание проходит тяжело и вызывает осложнения – в 9 случаях они оказались несовместимыми с жизнью.