Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В сентябре от COVID-19 умерло 5 кременчужан, тогда как за всё время до этого - 4

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 984 Коментарів: 1

 

213 горожан выздоровели за период карантина

За сентябрь в Кременчуге от COVID-19 и вызванных им осложнений умерли 5 кременчужан. Об этом сегодня, 2 октября, сообщила вице-мэр Ольга Усанова.


За предыдущие шесть месяцев (с марта по сентябрь) умерло 4 кременчужан. Всего умерших 9. А выздоровевших за период карантина – 213.


В сентябре в Кременчуге не только зафиксирован самый высокий показатель смертности от COVID-19, количество заболевших тоже рекордное – 127 человек за месяц.


Всего же за период карантина в Кременчуге заболели 325 человек.


Вице-мэр подчеркнула, что весь сентябрь Кременчуг удерживал скромные показатели заболеваемости COVID-19 – до 10 случаев в сутки, а в некоторые сутки не было ни одного случая. Но на этой неделе у нас два антирекорда – за прошедшие сутки 38 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, а за предыдущие сутки – 24 случая.


По состоянию на 2 октября, на стационарном лечении с диагнозом COVID-19 находится 35 кременчужан. Ещё 70 человек проходит лечение амбулаторно.


Вице-мэр напомнила, что 80% пациентов переносят COVID-19 в легкой форме, но у 20% заболевание проходит тяжело и вызывает осложнения – в 9 случаях они оказались несовместимыми с жизнью.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 летальный исход смерть в больнице госпитальная пневмония Кременчуг осложнения
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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loriel:
Сьогодні, 14:37

От ковида или с ковидом? Делают ли вскрытие умершим с позитивным тестом на предмет установления причины смерти?
Увеличение количества тестирования, соответственно, увеличение количества выявленных положительных тестов, соответственно, у большего количества умерших выявленный ковид


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