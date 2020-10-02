Футболісти «Кременя» завойовують перемоги на всеукраїнських змаганнях

Протягом двох днів, 26 та 27 вересня, у Кременчуці відбувся всеукраїнський турнір з футболу серед юнаків 2012-2013 року народження. В змаганнях взяли участь 10 команд з міст: Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, Харков, Дніпро.
У змаганнях взяли участь підопічні Олега Казьмирчука «Кремінь» 2012. Вони перемогли у групі команду з Горішніх Плавнів 7-1, ДЮСШ Світловодськ 4-3, Молодь-2 (Полтава) 2-0 та зіграли внічию 2-2 з командою Майстер м'яча (Харків). В півфіналі суперником «Кременя» 2012 стала команда «Молодь 1», яку наші хлопці перемогли з рахунком 5-4 та вийшли у фінал.
Суперником в фіналі була потужна команда «Славія» (Дніпро). Чітка гра в захисті та реалізація моментів в нападі дозволила підопічним Олега Васильовича здобути перемогу з рахунком 3-0.
Вітаємо юних футболістів «Кременя» 2012 та їх тренера з перемогою та бажаємо подальших звершень та футбольних вершин.
«Кремінь» 2008 завоював друге місце у Харкові на турнірі Benfica Cup. Вихованці тренера Антона Диндікова перемогли в усіх іграх та поступилися у фіналі харків'янам.
Результати в групі:
«Кремінь» - «Арена» (Харків) - 5:0
«Кремінь» - ДВУФК (Дніпро) - 2:1
«Кремінь» - «Динамо» (Харків) - 3:1
Півфінал:
«Кремінь» - «Мрія» (Крупятськ) - 3:2
Фінал:
«Кремінь» - «Метал» (Харків) - 0:1
Кращим захисником турніру став гравець «Кременя» Данііл Дихтяр.
«Кремінь» 2009 став переможцем чемпіонату, здобувши перемоги в усіх іграх
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Юні футболісти Кременчука змагалися в турнірі «Чемпіонік». Змагання проходили у різних вікових категоріях. У віковій категорії 2009-2010 чемпіонами стали вихованці Володимира Дичка, які здобули перемоги в усіх 12 іграх.