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У Кременчуці перевіряють інформацію про замінування ТЕЦ

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 240

На місці працюють відповідні служби

Сьогодні, 2 жовтня, повідомили про замінування ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Інформацію ТЪ підтвердив директор Андрій Щербань.


Поліція наразі перевіряє цю інформацію, - розповіли у Кременчуцькому відділі поліції.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: заминирование Кременчуцька ТЕЦ
компанія «Інтера Люкс»

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