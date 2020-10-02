Золота ящірка: скелелаз Демид Пічка завоював золоті нагороди

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 566

Заморожений спортивний сезон відтаює, а спортсмени, які втомилися від монотонної домашньої рутини, горять бажанням продемонструвати те, що напрацювали під час карантину. Як розповіла «Телеграфу» Тетяна Пічка, 23 вересня спортивний сезон зі скелелазіння серед юних спортсменів був відкритий у Дніпрі, на скеледромі La Scala, де проходив відкритий чемпіонат Дніпропетровської області зі скелелазіння «Золота ящірка». Для того, щоб визначити найсильніших, на чемпіонат приїхали юні скелелази з Донецької, Харківської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Луганської областей та Києва.



Відкритий чемпіонат проходив у двох дисциплінах - лазіння на трудність і лазіння на швидкість. У віковій групі 2009-2010 взяли участь 36 спортсменів, серед яких Пічка Демид зайняв 1 місце в лазінні на трудність, 1 місце в лазінні на швидкість.





Демид вчиться в Кременчуцькому ліцеї №10 «Лінгвіст». До змагань готувався на стендах «Цех» та «Spase» Києва в школі скелелазіння Jiwa, скеледромі КрНУ і La Scala.



У скелелазінні прийнята система триборства: лазіння на швидкість, лазіння на трудність, боулдерінг. Третій заключний етап з боулдерінгу буде проходити в Нікополі на СК «Електрометалург».







Останнім часом скелелазіння отримало велику популярність і розвиток. У багатьох містах відкриваються нові стенди, в основному це болдерінгові зали. В Україні найбільш сучасні болдер-зали, розташовані в Києві, Львові, Дніпропетровську та Харкові.







Скелелазіння як самостійний вид спорту включений в програму Олімпійських ігор з 2020. Обчислення загальної кількості балів, враховуються всі три види боулдерінг, швидкість, трудність.



У скелелазіння важливими якостями є витривалість, хороша техніка, вміння концентруватися і швидко приймати рішення, зібраність і організованість, сила, гнучкість і пластику. Труднощі, в порівнянні з іншими видами, вимагає сили волі, максимум тактичної і технічної грамотності, хорошої фізичної підготовки. Тому лазіння на трудність - це те, що дозволить вам повною мірою відчути радість подолання і незрівнянний смак перемоги.