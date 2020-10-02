Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.10.2020 12:00
Підтверджені:
Україна217661
Кременчук325
Хворі:
Україна116809
Кременчук105
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу зафіксували 3 774 нові випадки COVID-19, на Полтавщині – 153

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 046

 

У Полтаві – 119 хворих за останню добу

За минулу добу в Україні зафіксували 3 774 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 153.

За даними МОЗ, станом на 9.00 5 жовтня в Україні нараховують 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали (за добу одужало 1 145 пацієнтів). Загалом провели 2 397 905 тестувань методом ПЛР. 


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 6 822 випадки;
  • Волинська область — 8734 випадки;
  • Дніпропетровська область — 7 137 випадків;
  • Донецька область — 4 413 випадків;
  • Житомирська область — 6 934 випадки;
  • Закарпатська область — 10 219 випадків;
  • Запорізька область — 4 630 випадків;
  • Івано-Франківська область — 14 345 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 184 випадки;
  • м. Київ — 24 736 випадків;
  • Київська область — 9 918 випадків;
  • Львівська область — 21 294 випадки;
  • Луганська область — 1 294 випадки;
  • Миколаївська область — 3 819 випадків;
  • Одеська область — 14 729 випадків;
  • Полтавська область — 2 965 випадків;
  • Рівненська область — 13 248 випадків;
  • Сумська область — 5 453 випадки;
  • Тернопільська область — 14 421 випадок;
  • Харківська область — 20 964 випадки;
  • Херсонська область — 1 496 випадків;
  • Хмельницька область — 6 968 випадків;
  • Чернівецька область — 15 286 випадків;
  • Черкаська область — 4 550 випадків;
  • Чернігівська область — 4 677 випадків.

 

Полтавська ОДА інформує про географію поширення коронавірусу за добу:

  • у Полтаві – 119 хворих;
  • у Полтавському районі – 9 нових випадків;
  • у Горішніх Плавнях – 8 нових хворих;
  • на Новосанжарщині – 5 випадків;
  • на Кобеляччині – 4 нові хворі;
  • у колишньому Лохвицькому, Котелевському, Решетилівському, Козельщинському районах – по два нові випадки.

Одужали 1164 жителі області, продовжують лікування 1754 людини, зокрема, 95 дітей.


COVID-19: У Полтаві оголошений помаранчевий рівень епідемічної небезпеки
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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