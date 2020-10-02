В Україні за добу зафіксували 3 774 нові випадки COVID-19, на Полтавщині – 153

У Полтаві – 119 хворих за останню добу
За минулу добу в Україні зафіксували 3 774 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 153.
За даними МОЗ, станом на 9.00 5 жовтня в Україні нараховують 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали (за добу одужало 1 145 пацієнтів). Загалом провели 2 397 905 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 822 випадки;
- Волинська область — 8734 випадки;
- Дніпропетровська область — 7 137 випадків;
- Донецька область — 4 413 випадків;
- Житомирська область — 6 934 випадки;
- Закарпатська область — 10 219 випадків;
- Запорізька область — 4 630 випадків;
- Івано-Франківська область — 14 345 випадків;
- Кіровоградська область — 1 184 випадки;
- м. Київ — 24 736 випадків;
- Київська область — 9 918 випадків;
- Львівська область — 21 294 випадки;
- Луганська область — 1 294 випадки;
- Миколаївська область — 3 819 випадків;
- Одеська область — 14 729 випадків;
- Полтавська область — 2 965 випадків;
- Рівненська область — 13 248 випадків;
- Сумська область — 5 453 випадки;
- Тернопільська область — 14 421 випадок;
- Харківська область — 20 964 випадки;
- Херсонська область — 1 496 випадків;
- Хмельницька область — 6 968 випадків;
- Чернівецька область — 15 286 випадків;
- Черкаська область — 4 550 випадків;
- Чернігівська область — 4 677 випадків.
Полтавська ОДА інформує про географію поширення коронавірусу за добу:
- у Полтаві – 119 хворих;
- у Полтавському районі – 9 нових випадків;
- у Горішніх Плавнях – 8 нових хворих;
- на Новосанжарщині – 5 випадків;
- на Кобеляччині – 4 нові хворі;
- у колишньому Лохвицькому, Котелевському, Решетилівському, Козельщинському районах – по два нові випадки.
Одужали 1164 жителі області, продовжують лікування 1754 людини, зокрема, 95 дітей.