В Україні за добу зафіксували 3 774 нові випадки COVID-19, на Полтавщині – 153

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За минулу добу в Україні зафіксували 3 774 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 153.



За даними МОЗ, станом на 9.00 5 жовтня в Україні нараховують 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали (за добу одужало 1 145 пацієнтів). Загалом провели 2 397 905 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 6 822 випадки;

Волинська область — 8734 випадки;

Дніпропетровська область — 7 137 випадків;

Донецька область — 4 413 випадків;

Житомирська область — 6 934 випадки;

Закарпатська область — 10 219 випадків;

Запорізька область — 4 630 випадків;

Івано-Франківська область — 14 345 випадків;

Кіровоградська область — 1 184 випадки;

м. Київ — 24 736 випадків;

Київська область — 9 918 випадків;

Львівська область — 21 294 випадки;

Луганська область — 1 294 випадки;

Миколаївська область — 3 819 випадків;

Одеська область — 14 729 випадків;

Полтавська область — 2 965 випадків;

Рівненська область — 13 248 випадків;

Сумська область — 5 453 випадки;

Тернопільська область — 14 421 випадок;

Харківська область — 20 964 випадки;

Херсонська область — 1 496 випадків;

Хмельницька область — 6 968 випадків;

Чернівецька область — 15 286 випадків;

Черкаська область — 4 550 випадків;

Чернігівська область — 4 677 випадків.

Полтавська ОДА інформує про географію поширення коронавірусу за добу:

у Полтаві – 119 хворих;

у Полтавському районі – 9 нових випадків;

у Горішніх Плавнях – 8 нових хворих;

на Новосанжарщині – 5 випадків;

на Кобеляччині – 4 нові хворі;

у колишньому Лохвицькому, Котелевському, Решетилівському, Козельщинському районах – по два нові випадки.

Одужали 1164 жителі області, продовжують лікування 1754 людини, зокрема, 95 дітей.



