Лашки теж Кременчук: у мікрорайон пустять комунальний автобус 10A: опис маршруту

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Автобус на Лашки курсуватиме від Річкового вокзалу вже з 6 жовтня

На Лашки пустять комунальний автобус 10A (Річковий вокзал – вул. Ігоря Сікорського).





Опис маршруту: Річковий вокзал – вул. Першотравнева – вул. Халаменюка – просп. Свободи – пров. Л. Толстого – вул. Лебедина – пров. Л. Толстого – пров. Будівельний – пров. Медовий – вул. Чкалова – проїзд Андрія Ізюмова – вул. Василя Симоненка – вул. Кропивницького – вул. Ігоря Сікорського.



У зворотному напрямку:

вул. Ігоря Сікорського – вул. Кропивницького – вул. Василя Симоненка – проїзд Андрія Ізюмова – вул. Чкалова – пров. Медовий – пров. Будівельний – пров. Л. Толстого – вул. Лебедина – пров. Л. Толстого – просп. Свободи – вул. Вадима Пугачова – просп. Свободи – вул. Халаменюка – вул. Першотравнева – Річковий вокзал.



Рішення про новий маршрут ухвалили другого жовтня на засіданні виконкому Кременчуцької міськради. Начальник відділу транспорту виконкому Руслан Івашина повідомив, що автобус рушить за новим маршрутом вже з 6 жовтня.



До проведення конкурсу на маршрут перевізником призначили КТУ, де створений підрозділ автотранспорту. Нагадаємо, за рахунок кредиту куплено 10 комунальних автобусів.