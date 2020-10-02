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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

«Мовчан отправил меня в поля!» – Ростислав Зауральский ушел из «Слуги народа»

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 290 Коментарів: 1

 

На выборы он с ними не пойдет

Известный кременчугский врач-трансфузиолог Ростислав Зауральский заявил, что не будет участвовать в выборах как кандидат от партии «Слуга народа».


По спискам партии он шел в Кременчугский райсовет. Но 1 октября Зауральский подал в Кременчугскую территориальную районную избирательную комиссию заявление об отказе от участия в выборах в Кременчугский райсовет по спискам партии «Слуга народа».


Баллотироваться от «Слуги народа» ему предложил кременчужанин нардеп Березин. Березин – член партии «Слуга народа». Но выборы в Кременчуге и Кременчугском районе курирует другой нардеп – Мовчан, племянник нардепа Шаповалова, с которым у Зауральского возникали конфликты. В итоге в общем списке кандидатов в райсовет у Зауральского оказалось место №19, а в списке по округу №1 – место №4.


 

Фрагмент общего списка кандидатов, у Зауральского место №19


«ТелеграфЪ» спросил Зауральского о причинах ухода от «Слуг народа»:


– Ростислав Валентинович, почему вы ушли от «Слуги народа»?
– Во-первых, меня не устроило место в списке, которое они мне дали, оно абсолютно непроходное. Когда я это увидел, пошел к Мовчану. Разговор у нас не получился. Я спросил, почему у меня в списке по округу четвертое место, а не первое? Он сказал, что впереди меня стоят достойные люди, сказал, что я ему неинтересен, его попросили взять меня в список, он взял, что не устраивает? Я сказал, что меня это не устраивает. Мовчан отправил меня в поля – сказал, идите, зарабатывайте рейтинг! Но я не могу идти к людям, агитировать их за себя и давать обещания, которые я не смогу выполнить! Честь и достоинство для меня очень важны, я не могу врать людям! Когда мы с вами беседовали, я шел туда работать, заниматься медициной катастроф, пробивать отделение, но уже по месту, которое мне дали, понятно, что ничего этого я там сделать не смогу! Если их команда против, ничего ты не сделаешь!


– Вы предупредили Мовчана о своем уходе?
– Да, конечно, я сказал, что меня эта ситуация не устраивает и я буду уходить.


– Как он отреагировал?
– Да как, пожал плечами – пожалуйста, уходите.


– В «Слугу народа» вас рекомендовал нардеп Березин. Вы предупредили его о своем уходе?
– Да, после разговора с Мовчаном я ему позвонил, сказал, что у меня абсолютно непроходное место и я буду оттуда уходить. Он говорит: будем бороться! Но как тут бороться? Я же шел туда работать, а уже понятно, что работы не будет.


– Что сказал вам нардеп Березин?
– Он понял справедливость моих слов, сказал, если я решил уходить, чтобы делал это не резко, без конфликтов.


– Вы планируете и впредь заниматься политикой?
– Я же написал на своей странице, что тема политики для меня закрыта. У меня есть такое качество – я люблю быть полезным, работать на результат. Я шел на выборы, надеясь, что смогу развивать медицину в районе, вы понимаете, насколько важна медицина катастроф? Вот ведь только маршрутка разбилась, и мои методы доставки крови оказались бы там очень нужными, очень полезными! Но политики почему-то так не считают. А мне неинтересно просто воевать, абы воевать, я привык работать на результат. Кроме того, я же у вас прочитал, что Усанова ведет в район всех городских главврачей, так что мне там места нет.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: партия "Слуга народа" местные выборы выборы в Кременчуге райсовет кандидаты списки кандидатов служба крови медицина катастроф
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

238
Piton78:
Сьогодні, 16:32

Одне питання а що зробив для міста сам особисто Мовчан? Ну крім того що навішав бордів з обіцянками нового мосту, який вже обіцяли все хто дерся до влади, з обіцянками державних замовлень для підприємств міста! все це обіцянки але справ наразі зовсім невидно. А фраза попереду стоять достойні кандидати це зовсім мрак. Краще було б сказати більш голодні до бюджетних коштів кандидати з якими бульш спідручніше бюджет пиляти! І де б був Мовчан якби його дядечко шапкокралов не пристроїв в депутати. Ось поки таки сопляки будуть вирішувати долю країни нічого не зміниться! Ганьба Мовчану і його дядечку тричі ганьба.!!!!


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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