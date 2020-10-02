«Мовчан отправил меня в поля!» – Ростислав Зауральский ушел из «Слуги народа»

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 290 Коментарів: 1

Известный кременчугский врач-трансфузиолог Ростислав Зауральский заявил, что не будет участвовать в выборах как кандидат от партии «Слуга народа».





По спискам партии он шел в Кременчугский райсовет. Но 1 октября Зауральский подал в Кременчугскую территориальную районную избирательную комиссию заявление об отказе от участия в выборах в Кременчугский райсовет по спискам партии «Слуга народа».



Баллотироваться от «Слуги народа» ему предложил кременчужанин нардеп Березин. Березин – член партии «Слуга народа». Но выборы в Кременчуге и Кременчугском районе курирует другой нардеп – Мовчан, племянник нардепа Шаповалова, с которым у Зауральского возникали конфликты. В итоге в общем списке кандидатов в райсовет у Зауральского оказалось место №19, а в списке по округу №1 – место №4.





Фрагмент общего списка кандидатов, у Зауральского место №19



«ТелеграфЪ» спросил Зауральского о причинах ухода от «Слуг народа»:





– Ростислав Валентинович, почему вы ушли от «Слуги народа»?

– Во-первых, меня не устроило место в списке, которое они мне дали, оно абсолютно непроходное. Когда я это увидел, пошел к Мовчану. Разговор у нас не получился. Я спросил, почему у меня в списке по округу четвертое место, а не первое? Он сказал, что впереди меня стоят достойные люди, сказал, что я ему неинтересен, его попросили взять меня в список, он взял, что не устраивает? Я сказал, что меня это не устраивает. Мовчан отправил меня в поля – сказал, идите, зарабатывайте рейтинг! Но я не могу идти к людям, агитировать их за себя и давать обещания, которые я не смогу выполнить! Честь и достоинство для меня очень важны, я не могу врать людям! Когда мы с вами беседовали, я шел туда работать, заниматься медициной катастроф, пробивать отделение, но уже по месту, которое мне дали, понятно, что ничего этого я там сделать не смогу! Если их команда против, ничего ты не сделаешь!



– Вы предупредили Мовчана о своем уходе?

– Да, конечно, я сказал, что меня эта ситуация не устраивает и я буду уходить.



– Как он отреагировал?

– Да как, пожал плечами – пожалуйста, уходите.



– В «Слугу народа» вас рекомендовал нардеп Березин. Вы предупредили его о своем уходе?

– Да, после разговора с Мовчаном я ему позвонил, сказал, что у меня абсолютно непроходное место и я буду оттуда уходить. Он говорит: будем бороться! Но как тут бороться? Я же шел туда работать, а уже понятно, что работы не будет.



– Что сказал вам нардеп Березин?

– Он понял справедливость моих слов, сказал, если я решил уходить, чтобы делал это не резко, без конфликтов.



– Вы планируете и впредь заниматься политикой?

– Я же написал на своей странице, что тема политики для меня закрыта. У меня есть такое качество – я люблю быть полезным, работать на результат. Я шел на выборы, надеясь, что смогу развивать медицину в районе, вы понимаете, насколько важна медицина катастроф? Вот ведь только маршрутка разбилась, и мои методы доставки крови оказались бы там очень нужными, очень полезными! Но политики почему-то так не считают. А мне неинтересно просто воевать, абы воевать, я привык работать на результат. Кроме того, я же у вас прочитал, что Усанова ведет в район всех городских главврачей, так что мне там места нет.