25 дорослих та двоє дітей: нові випадки коронавірусу у Кременчуці

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 2 260 Коментарів: 5

4 жовтня у Кременчуці коронавірус підтвердили у 27 людей. Захворіли 14 жінок віком від 30 до 71 років та 11 чоловіків віком від 18 до 68 років. Крім того, хворобу виявили у двох дітей віком 10 та 16 років. Про це повідомляє пресслужба мерії.





Двадцять троє пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Четверо - лікуються в інфекційному відділенні.





По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.