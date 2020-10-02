25 дорослих та двоє дітей: нові випадки коронавірусу у Кременчуці

Четверо лікуються в інфекційному відділенні
4 жовтня у Кременчуці коронавірус підтвердили у 27 людей. Захворіли 14 жінок віком від 30 до 71 років та 11 чоловіків віком від 18 до 68 років. Крім того, хворобу виявили у двох дітей віком 10 та 16 років. Про це повідомляє пресслужба мерії.
Двадцять троє пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Четверо - лікуються в інфекційному відділенні.
По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.