Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

25 дорослих та двоє дітей: нові випадки коронавірусу у Кременчуці

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 2 260 Коментарів: 5

Четверо лікуються в інфекційному відділенні

4 жовтня у Кременчуці коронавірус підтвердили у 27 людей. Захворіли 14 жінок віком від 30 до 71 років та 11 чоловіків віком від 18 до 68 років. Крім того, хворобу виявили у двох дітей віком 10 та 16 років. Про це повідомляє пресслужба мерії.


Двадцять троє пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Четверо - лікуються в інфекційному відділенні.


По всіх випадах проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин діти інфекційне відділення
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Коментарі: 5

706
inattentive:
Сьогодні, 10:10

Почему нет такого "кипиша" как весной ? Где делась дезинфекция подьездов ? Почему сейчас пресса не указывает хотя бы районы ? Что поменялось ?...


39 0
1
SvetNik:
Сьогодні, 10:57

Никто ничего не делает.  Алализов добиться невозможно. Моя мама в тяжелом состоянии с ковидом лежит в инфекционке. Неделю не могли анализов выпросить. Пришлось через горздрав. А больница маму по скорой с первого раза не приняла, при температуре 40 отправили домой. Только через два дня когда совсем плохо стало приняли


9 1
799
почемучка:
Сьогодні, 11:55

Цитата: SvetNik
Никто ничего не делает.

Алгоритм дій, якщо простежуються симптоми COVID-19: 

1. Звернутися до сімейного лікаря, з яким укладений договір. 

2. Визначення клінічної картини, чи співпадає з підозрою на COVID-19.

3. Сімейний лікар надсилає до вас мобільну бригаду, яка робить тест.

"Сімейний лікар не повинен відправляти вас у подорож по лабораторіях, але відправити до вас мобільну бригаду, – наголосив міністр. Хворий з підозрою на COVID-19 має лишатися вдома, а не сам йти у приватну лабораторію.

4. За результатами тестування сімейний лікар визначає систему лікування.

5. Якщо легкі симптоми – залишаєтесь вдома, якщо ні – тоді сімейний лікар приймає рішення про госпіталізацію.

6. У випадку підвищення температури і утруднення дихання – телефонуєте 103 і швидка відправляє вас у лікарню, яка приймає хворих з коронавірусом. 

"Якщо десь щось не діє, або вам пропонують інший алгоритм, – відправляють вас здавати тести в приватну лабораторію, телефонуйте в такому випадку на: 

гарячі лінії департаменту охорони здоров'я або органи місцевого самоврядування.
гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я

 

Каже міністр


5 2
141
canek:
Сьогодні, 12:37

К комментарию выше прикрепить бы нужные телефоны. 


1 0
799
почемучка:
Сьогодні, 12:46

Цитата: canek

К комментарию выше прикрепить бы нужные телефоны. 

 цей текст я скопіював зі статті на сайті Української правди, але телефонів там не було


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