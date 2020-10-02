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Вночі у Кременчуці горіли дві автівки (додано)

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 632 Коментарів: 1

 

Пожежа сталася на вулиці Ватутіна

В ніч на 5 жовтня біля будинку №24 на вулиці Ватутіна горіли дві машини. За інформацією з добової довідки пресслужби мерії, вогонь з легкового автомобіля Nissan Maxima 2005 року випуску поширився на Mitsubishi Lancer 2007 року випуску.


Виклик про пожежу, за інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, надійшов о 3.14. Пожежники прибули о 3.22. Локалізували займання о 3.53, ліквідували – о 3.58.


В автомобілі Nissan Maxima вогонь знищив передню частину. У Mitsubishi Lancer пошкоджено лакофарбове покриття переднього лівого крила, зовнішнє лакофарбове покриття кришки відсіку двигуна на площі 0,4 метра квадратних.


 

 

ТЪ стало відомо, що на одній зі згорівших машин їздив працівник Кременчуцького відділу поліції. Цю інформацію підтвердили джерела у правоохоронних органах. 


Відкрили кримінальне провадження. Свідків події просять звернутися на лінію «102».

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: ДСНС
Теги: Пожежа машина
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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inattentive:
Сьогодні, 09:44

Говорят поджег, сначала вроде загорелось переднее колесо. Не буду утверждать , опять же говорят ,а точнее пишут в соцсетях, вроде бы одна из машин полицейского. 


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