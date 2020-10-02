Розвідникам, після пожежі в Луганській області, збирають допомогу

Сьогодні, 08:46 Переглядів: 0

Кременчуцькі волонтери збирають допомогу для розвідників 14 бригади в Луганську область. Військовослужбовці потребують допомоги після масштабної пожежі, яка зараз триває на Луганщині.





Військовим потрібно:

бензопила,

кабель (для електропроводки) - 300 метрів,

плівка поліетиленова цупка - багато

Контактна особа волонтер Костянтин Федчун (097-575-62-50).