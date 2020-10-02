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Кременчук, Помощь военным

Розвідникам, після пожежі в Луганській області, збирають допомогу

Сьогодні, 08:46 Переглядів: 0

 

З Кременчука допомога відправиться найближчим часом

Кременчуцькі волонтери збирають допомогу для розвідників 14 бригади в Луганську область. Військовослужбовці потребують допомоги після масштабної пожежі, яка зараз триває на Луганщині.


Військовим потрібно:

  • бензопила,
  • кабель (для електропроводки) - 300 метрів,
  • плівка поліетиленова цупка - багато

Контактна особа волонтер Костянтин Федчун (097-575-62-50).

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога військові розвідка
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