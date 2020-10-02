У теруправлінні ДБР у Полтаві змінився керівник

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Заступник Директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов представив колективу територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, нового очільника — Дениса Маньковського. Він став переможцем за результатом відкритого конкурсного відбору, – інформує пресслужба ДБР.





Олександр Соколов та Денис Маньковський





За словами Олександра Соколова, одна із пріоритетних задач для усіх управлінь ДБР, у тому числі й Полтавського, — зосередити увагу на розслідуванні фактів катування працівниками правоохоронних органів, а також протидії корупції.





– Факти жорстокого поводження з боку правоохоронців, в тому числі катування, а також корупційні злочини — це те, над чим потрібно працювати у першу чергу. Кожен подібний випадок має бути на особливому контролі, — сказав Олександр Соколов.





Своєю чергою, Денис Маньковський сказав, що його мета — побудувати сильний підрозділ, який з честю виконуватиме поставлені задачі.

Нагадаємо, теруправління Державного бюро розслідування, розташоване у місті Полтаві, поширює свою діяльність на Харківську, Полтавську, Дніпропетровську та Сумську області.