У теруправлінні ДБР у Полтаві змінився керівник

Новий очільник — Денис Маньковський
Заступник Директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов представив колективу територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, нового очільника — Дениса Маньковського. Він став переможцем за результатом відкритого конкурсного відбору, – інформує пресслужба ДБР.
Олександр Соколов та Денис Маньковський
За словами Олександра Соколова, одна із пріоритетних задач для усіх управлінь ДБР, у тому числі й Полтавського, — зосередити увагу на розслідуванні фактів катування працівниками правоохоронних органів, а також протидії корупції.
Своєю чергою, Денис Маньковський сказав, що його мета — побудувати сильний підрозділ, який з честю виконуватиме поставлені задачі.
Нагадаємо, теруправління Державного бюро розслідування, розташоване у місті Полтаві, поширює свою діяльність на Харківську, Полтавську, Дніпропетровську та Сумську області.