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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині винесли вирок крадію надгробних табличок та велосипеда

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 279

Чоловік поглумився над трьома могилами та викрав велосипед у знайомих

Чергову судимість отримав чоловік, якого визнали винним у порушенні двох кримінальних статей. З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що на один зі злочинів обвинувачений пішов у 2019 році. Чоловік прийшов на кладовище у Карлівці та демонтував три надгробні іменні таблички. Металеві таблички заховав їх у лісосмузі, щоб потім їх продати.


11 вересні 2019 року обвинувачений скоїв крадіжку. Чоловік перебував на подвір'ї знайомих. Він скористався відсутністю господарів та викрав жіночий велосипед вартістю 1159 гривень. Далі користувався двоколісним транспортом, допоки не був зупинений працівниками поліції.


У суді обвинувачений визнав себе винним себе у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого), ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.


Карлівський районний суд призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі. Звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на три роки.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: крадіжка
компанія «Інтера Люкс»
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