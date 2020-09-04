Кременчугский дизель-поезд ДПКр-3 снимают с маршрута Kyiv Boryspil Express

Он будет обслуживать один из региональных маршрутов
Трехвагонный дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода переведут с маршрута Киев - аэропорт Борисполь на одно из региональных направлений.
9 сентября на youtube-канале Train4U опубликовано видео, автор которого сообщил, что ДПКр-3 отправлен на обкатку в Смелу.
Как пишет ЦТС, дизель-поезд планируют перевести с Kyiv Boryspil Express на другой маршрут - возможно он будет работать на линии ст. им. Т. Шевченко - Черкассы.
Скорее всего, его перевод связан с существенным снижением пассажиропотока аэропорта Борисполь из-за пандемии и введенных ограничений на перемещение граждан.
Напомним, что ДПКр-3 вышел на маршрут Kyiv Boryspil Express 27 декабря 2019 года.