Кременчугский дизель-поезд ДПКр-3 снимают с маршрута Kyiv Boryspil Express

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Он будет обслуживать один из региональных маршрутов

Трехвагонный дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода переведут с маршрута Киев - аэропорт Борисполь на одно из региональных направлений.









9 сентября на youtube-канале Train4U опубликовано видео, автор которого сообщил, что ДПКр-3 отправлен на обкатку в Смелу.









Как пишет ЦТС , дизель-поезд планируют перевести с Kyiv Boryspil Express на другой маршрут - возможно он будет работать на линии ст. им. Т. Шевченко - Черкассы.





Скорее всего, его перевод связан с существенным снижением пассажиропотока аэропорта Борисполь из-за пандемии и введенных ограничений на перемещение граждан.





Напомним, что ДПКр-3 вышел на маршрут Kyiv Boryspil Express 27 декабря 2019 года.