Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна130951
Кременчук162
Хворі:
Україна67577
Кременчук10
Одужало:
Україна60613
Кременчук148
Померло:
Україна2761
Кременчук4
Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

Кременчугский дизель-поезд ДПКр-3 снимают с маршрута Kyiv Boryspil Express

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 015

Он будет обслуживать один из региональных маршрутов

Трехвагонный дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода переведут с маршрута Киев - аэропорт Борисполь на одно из региональных направлений.


Дизель-поезд КВСЗ на маршруте Киев-Борисполь проехал первые 25 тысяч километров


9 сентября на youtube-канале Train4U опубликовано видео, автор которого сообщил, что ДПКр-3 отправлен на обкатку в Смелу.



Как пишет ЦТС, дизель-поезд планируют перевести с Kyiv Boryspil Express на другой маршрут - возможно он будет работать на линии ст. им. Т. Шевченко - Черкассы.


Скорее всего, его перевод связан с существенным снижением пассажиропотока аэропорта Борисполь из-за пандемии и введенных ограничений на перемещение граждан.


Напомним, что ДПКр-3 вышел на маршрут Kyiv Boryspil Express 27 декабря 2019 года

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: КВСЗ КВБЗ ДПКр-3 Укрзалізниця
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.


Вверх