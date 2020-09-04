Футбольний клуб «Кремінь» дізнався суперника в Кубку України

Сьогодні, 10 вересня, в Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування другого попереднього етапу розіграшу Кубка України-2020/2021. Як і в першому раунді змагань, через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19 за проханням клубів та за рішенням Дирекції з проведення Кубку України-2020/2021 під час жеребкування використовували географічний принцип посіву.
Імена своїх суперників дізналися 19 переможців першого етапу та три клуби першої ліги — «Агробізнес», «Волинь» та «Оболонь». Базова дата матчів раунду — 16 вересня.
Футбольний клуб «Кремінь» на виїзді зіграє проти «ВПК-Агро». А ще один клуб з Полтавщини «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів - поїде в гості у Запоріжжя до місцевого «Металурга», проте цей матч відбудеться пізніше.
Група А
«Металург» (Запоріжжя) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
«ВПК-Агро» (Магдалинівка) — «Кремінь» (Кременчук)
Група В
«Миколаїв» (Миколаїв) — «Чорноморець» (Одеса)
«Нива» (Вінниця) — «Кристал» (Херсон)
«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Таврія» (Сімферополь)
Група С
«Альянс» (Липова Долина) — «Верес» (Рівне)
«Вікторія» (Миколаївка) — «Діназ» (Вишгород)
«Оболонь» (Київ) — «Полісся» (Житомир)
Група D
«Волинь» (Луцьк) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
«Ужгород» (Ужгород) — «Агробізнес» (Волочиськ)
«Епіцентр» (Дунаївці) — «Нива» (Тернопіль)
Відзначимо, що матч «Металург» (Запоріжжя) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) відбудеться 23 вересня.
Фінал турніру, нагадаємо, має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.