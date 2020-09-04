Футбольний клуб «Кремінь» дізнався суперника в Кубку України

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 343

Сьогодні, 10 вересня, в Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування другого попереднього етапу розіграшу Кубка України-2020/2021. Як і в першому раунді змагань, через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19 за проханням клубів та за рішенням Дирекції з проведення Кубку України-2020/2021 під час жеребкування використовували географічний принцип посіву.





Імена своїх суперників дізналися 19 переможців першого етапу та три клуби першої ліги — «Агробізнес», «Волинь» та «Оболонь». Базова дата матчів раунду — 16 вересня.





Футбольний клуб «Кремінь» на виїзді зіграє проти «ВПК-Агро». А ще один клуб з Полтавщини «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів - поїде в гості у Запоріжжя до місцевого «Металурга», проте цей матч відбудеться пізніше.





Другий попередній етап

Група А

«Металург» (Запоріжжя) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)

«ВПК-Агро» (Магдалинівка) — «Кремінь» (Кременчук)





Група В

«Миколаїв» (Миколаїв) — «Чорноморець» (Одеса)

«Нива» (Вінниця) — «Кристал» (Херсон)

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Таврія» (Сімферополь)





Група С

«Альянс» (Липова Долина) — «Верес» (Рівне)

«Вікторія» (Миколаївка) — «Діназ» (Вишгород)

«Оболонь» (Київ) — «Полісся» (Житомир)





Група D

«Волинь» (Луцьк) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

«Ужгород» (Ужгород) — «Агробізнес» (Волочиськ)

«Епіцентр» (Дунаївці) — «Нива» (Тернопіль)





Відзначимо, що матч «Металург» (Запоріжжя) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) відбудеться 23 вересня.





Фінал турніру, нагадаємо, має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.