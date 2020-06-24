Ціна питання 195 млн грн: тендер на діагностичний кабінет Кременчуцького онкодиспансеру оголосили повторно

Реконструюватимуть стару будівлю на території Першої міськлікарні. У минулому році тендер скасували через численні порушення, виявлені Держаудитслужбою
18 червня департамент будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА оголосив відкриті торги на реконструкцію з добудовою будівлі рентгено-діагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру, що на вул. Лікаря Богаєвського, 60-Б. Очікувана вартість закупівлі складає 194,77 млн грн. Інформація розміщена в системі електронних закупівель ProZorro.
Йдеться про реконструкцію будівлі на вході у Першу міську лікарню, де має розміститися діагностичний центр з апаратами КТ та МРТ. Наявність цієї матеріальної бази — неодмінна умова подальшого функціонування Кременчуцького онкодиспансеру, про це говорив головний лікар закладу Володимир Севідов.
Цьогоріч — друга спроба провести тендер на даний об'єкт. У минулому році обласний департамент ЖКГ визнав переможцем тендеру на коштовний об'єкт фірму «Оконіка» зі штатом 7 працівників.
Проте після скарги ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» на порушення під час процедури тендеру Держаудитслужба провела моніторинг закупівлі. Аудитори виявили низку порушень і дійшли висновку, що замовник мав відхилити пропозицію ТОВ «Оконіка» і скасувати закупівлю, що й було зроблено.
Тепер відкриті торги з публікацією англійською мовою оголосили повторно.
Підіб'ємо підсумки: після дотримання усіх тендерних процедур договір з переможцем може бути підписаний не раніше, ніж через наприкінці вересня цього року (найбільш імовірно, що це буде пізніше). Тож на будівництво за найліпших розкладів залишається півроку, що дуже мало для об'єктів, де, до того ж, монтується складне медичне обладнання.
А тепер найцікавіше — про гроші. Як повідомляли раніше, Полтавська облрада заклала у бюджет на 2020 рік 20 мільйонів гривень на діагностичний кабінет Кременчуцького онкодиспансеру. А це — лише 10% від необхідної суми. Тож найбільш вірогідно, що в 2021 році онкохворим кременчужанам не варто розраховувати на обстеження в новому діагностичному центрі міста.