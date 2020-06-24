Кременчужан кличуть у лайтову веломандрівку на Блакитні озера

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 840

У суботу, 27-го червня, відбудеться супер-лайтова велопрогулянка, повідомив Дмитро Желєзнов у групі Велосипедисти Кременчука . Усіх охочих запрошують до Блакитних озер, що у с. Новоселівка Кіровоградської області.









Місце збору: вул. Івана Приходька буд. 90 біля виконавчого комітету Крюківської районної ради.





Час збору: 7:30, без запізнень. Якщо розраховуєте купувати продукти, то приїжджайте раніше.





Загальна дистанція мандрівки: приблизно 30 км. Планується прогулянка до озер, активний відпочинок протягом дня.





З собою необхідно взяти: справний велосипед, ремкомплект, перекус, бейсболку та воду - обов’язково. Тих, у кого є волейбольний м'яч просять взяти і його.





Кожен учасник сам несе відповідальність за свою безпеку. Прогулянка відбудеться за сприятливих погодних умов.