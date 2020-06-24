«Кремінь» сенсаційно обіграв одного з лідерів – «Минай»

Сьогодні, 24 червня, футбольний клуб «Кремінь» у першому домашньому матчі сенсаційно обіграв одного з лідерів Першої ліги. Підопічні Сергія Свистуна в рідних стінах мінімально обіграли «Минай» та внесли до свого активу такі необхідні три очки.
«Кремінь» - «Минай» - 1:0
Голи: Сула 59
«Кремінь»: Олійник, Бичков, Головко, Курелєх, Клюс, Литвяк, Моцик, Лобода (Янаков, 61), Мурашов (Бафталовський, 46), Кривенко (Білоус, 66), Сула (Пилипенко, 87). Запасні: Закорський, Черниш, Козлов. Головний тренер: Сергій Свистун
«Минай»: Кулініч, Оринчак, Допілка, Маткобожик, Стасюк, Голодюк (Глагола, 46), Ткачук (Машталір, 75), Гавриленко (Шпак, 46), Кіча (Пиняшко, 38), Книш (Микуляк, 75), Нурієв. Запасні: Попович, Жичиков, Ватін, Кополовець. Головний тренер: Василь Кобін
Попередження: Клюс 43, Головко 90
Арбітр: Олександр Солов'ян. Асистенти: Чопілко Тарас, Грушко Світлана, 4-ий арбітр: Андрій Коваленко. Cпостерігач арбітражу/делегат ФФУ: Ісаєв Юрій
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Інгулець"
|20
|12
|4
|4
|33-15
|40
|2
|"Рух"
|19
|12
|3
|4
|30-13
|39
|3
|"Металіст 1925"
|20
|11
|5
|4
|29-19
|38
|4
|"Оболонь Бровар"
|20
|11
|5
|4
|29-22
|38
|5
|"Волинь"
|19
|11
|5
|3
|37-24
|38
|6
|"Минай"
|20
|11
|4
|5
|33-22
|37
|7
|"Агробізнес"
|19
|12
|1
|6
|33-19
|37
|8
|"Авангард"
|20
|10
|4
|6
|26-21
|34
|9
|"Гірник-Спорт"
|20
|8
|3
|9
|25-30
|27
|10
|"Чорноморець"
|19
|6
|4
|9
|21-28
|22
|11
|"Миколаїв"
|20
|5
|6
|9
|29-32
|21
|12
|"Прикарпаття"
|20
|6
|2
|12
|29-35
|20
|13
|"Кремінь"
|20
|5
|4
|11
|28-39
|19
|14
|"Балкани"
|19
|3
|5
|11
|14-30
|14
|15
|"Металург"
|20
|3
|2
|15
|16-36
|11
|16
|"Черкащина"
|19
|1
|3
|15
|16-43
|6