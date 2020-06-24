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«Кремінь» сенсаційно обіграв одного з лідерів – «Минай»

Вчора, 21:48 Переглядів: 599

 

Наступний матч кременчужани зіграють на виїзді
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 24 червня, футбольний клуб «Кремінь» у першому домашньому матчі сенсаційно обіграв одного з лідерів Першої ліги. Підопічні Сергія Свистуна в рідних стінах мінімально обіграли «Минай» та внесли до свого активу такі необхідні три очки.


«Кремінь» - «Минай» - 1:0

Голи: Сула 59

«Кремінь»: Олійник, Бичков, Головко, Курелєх, Клюс, Литвяк, Моцик, Лобода (Янаков, 61), Мурашов (Бафталовський, 46), Кривенко (Білоус, 66), Сула (Пилипенко, 87). Запасні: Закорський, Черниш, Козлов. Головний тренер: Сергій Свистун

«Минай»: Кулініч, Оринчак, Допілка, Маткобожик, Стасюк, Голодюк (Глагола, 46), Ткачук (Машталір, 75), Гавриленко (Шпак, 46), Кіча (Пиняшко, 38), Книш (Микуляк, 75), Нурієв. Запасні: Попович, Жичиков, Ватін, Кополовець. Головний тренер: Василь Кобін

 

Попередження: Клюс 43, Головко 90


Арбітр: Олександр Солов'ян. Асистенти: Чопілко Тарас, Грушко Світлана, 4-ий арбітр: Андрій Коваленко. Cпостерігач арбітражу/делегат ФФУ: Ісаєв Юрій



Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О
1 Інгулець"Інгулець" 20 12 4 4 33-15 40
2 Рух"Рух" 19 12 3 4 30-13 39
3 Металіст 1925"Металіст 1925" 20 11 5 4 29-19 38
4 Оболонь Бровар"Оболонь Бровар" 20 11 5 4 29-22 38
5 Волинь"Волинь" 19 11 5 3 37-24 38
6 Минай"Минай" 20 11 4 5 33-22 37
7 Агробізнес"Агробізнес" 19 12 1 6 33-19 37
8 Авангард"Авангард" 20 10 4 6 26-21 34
9 Гірник-Спорт"Гірник-Спорт" 20 8 3 9 25-30 27
10 Чорноморець"Чорноморець" 19 6 4 9 21-28 22
11 Миколаїв"Миколаїв" 20 5 6 9 29-32 21
12 Прикарпаття"Прикарпаття" 20 6 2 12 29-35 20
13 Кремінь"Кремінь" 20 5 4 11 28-39 19
14 Балкани"Балкани" 19 3 5 11 14-30 14
15 Металург"Металург" 20 3 2 15 16-36 11
16 Черкащина"Черкащина" 19 1 3 15 16-43 6
4
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футбол Кремінь Минай
компанія «Інтера Люкс»

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