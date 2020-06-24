«Кремінь» сенсаційно обіграв одного з лідерів – «Минай»

Вчора, 21:48 Переглядів: 599



















































































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 24 червня, футбольний клуб «Кремінь» у першому домашньому матчі сенсаційно обіграв одного з лідерів Першої ліги. Підопічні Сергія Свистуна в рідних стінах мінімально обіграли «Минай» та внесли до свого активу такі необхідні три очки.





«Кремінь» - «Минай» - 1:0

Голи: Сула 59

«Кремінь»: Олійник, Бичков, Головко, Курелєх, Клюс, Литвяк, Моцик, Лобода (Янаков, 61), Мурашов (Бафталовський, 46), Кривенко (Білоус, 66), Сула (Пилипенко, 87). Запасні: Закорський, Черниш, Козлов. Головний тренер: Сергій Свистун

«Минай»: Кулініч, Оринчак, Допілка, Маткобожик, Стасюк, Голодюк (Глагола, 46), Ткачук (Машталір, 75), Гавриленко (Шпак, 46), Кіча (Пиняшко, 38), Книш (Микуляк, 75), Нурієв. Запасні: Попович, Жичиков, Ватін, Кополовець. Головний тренер: Василь Кобін

Попередження: Клюс 43, Головко 90





Арбітр: Олександр Солов'ян. Асистенти: Чопілко Тарас, Грушко Світлана, 4-ий арбітр: Андрій Коваленко. Cпостерігач арбітражу/делегат ФФУ: Ісаєв Юрій









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