Полтава выделила 20 миллионов на реконструкцию Кременчугского онкодиспансера

Сегодня, 10:03 Просмотров: 313

Пока он остается городским медучреждением, что дальше – неизвестно

Депутаты Полтавского облсовета выделили 20 миллионов гривен из областного бюджета на реконструкцию Кременчугского областного онкологического диспансера.







20 декабря состоялась сессия Полтавского облсовета. На ней приняли областной бюджет на 2020 год. Также было принято решение о выделении 20 млн. грн на кременчугский онкодиспансер. Деньги пойдут на реконструкцию – к диспансеру планируют пристроить здание рентгено-диагностического кабинета.



Работы запланированы на 2020-2021 гг.



Пока Кременчугский онкодиспансер остается самостоятельной юридической единицей, его присоединение к Полтавскому клиническому областному онкодиспансеру отложено. Против этого присоединения и потери финансовой самостоятельности выступили депутаты Кременчугского горсовета и кременчужане- депутаты Полтавского облсовета.





По убеждению кременчужан, слияние с областным онкодиспансером привело бы к уничтожению Кременчугского онкодиспансера – хотя принесло бы экономию областному бюджету.





Главврач Кременчугского онкодиспансера Владимир Севидов также выступил против объединения.