Завдяки поліції Полтавщини судитимуть чоловіків, які знімали дітей в порно

Сегодня, 10:32 Просмотров: 296

Трьох жителів Київщини звинувачують у створенні і поширенні дитячої порнографії. Непристойні світлини і відео з дітьми в інтернеті побачив полтавець та повідомив про це в поліцію.





Як повідомляє пресслужба слідчого управління поліції Полтавської області, вони, разом з фахівцями Кіберполіції викрили анонімну мережу, через яку спільники поширювали заборонений контент.





Під час санкціонованих обшуків поліція вилучила близько 2 терабайтів відео, на яких зафільмовані 143 сцени сексуального характеру. У створені порнофільмів і фотографій негідники використовували дівчат віком від 8 до 17 років.









Правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб висунути фігурантам звинувачення у скоєнні зґвалтувань, розбещенні неповнолітніх і малолітніх, а також у виготовленні і розповсюдженні порнографічної продукції з метою отримання надприбутків.





У квартирах, що орендували чоловіки в Києві, поліція вилучила понад 10 тисяч доларів і близько 300 тисяч гривень готівкою. Іще понад 150 тисяч гривень заарештували на банківських рахунках.









Одного чоловіка суд взяв під варту. Другого, який був пособником злочинної діяльності, відпустили під заставу. Третього - оголосили в міжнародний розшук та заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо суд визнає фігурантів винними у сукупності цих злочинів, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.



