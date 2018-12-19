Кременчуг

Останній шанс: де купити ялинку у Кременчуці (карта)

Сегодня, 11:01 Просмотров: 4 854 Комментариев: 1

 

Список «ялинкових базарів»

Якщо ви досі не купили ялинку, то у вас ще є шанс. Головний ялинковий базар працює на площі Перемоги. Інші розташовані в різних рорайонах міста, здебільшого неподалік зупинок громадського транспорту: 


Понад 60 тисяч ялинок цьогоріч продадуть лісгоспи Полтавщини

  • «Вулиця Лесі Українки»,
  • «Вилиця Героїв України»,
  • «Вулиця Керченська», 
  • «Вулиця Козацька»,
  • «Проспект Полтавський»,
  • «Вулиця Гвардійська»,
  • «Вулиця Вадима Бойка»,
  • «Водоканал»,
  • «Троїцький ринок»,
  • «Вулиця Героїв Чорнобиля»,
  • «Новоіванівка»,
  • «Центральний ринок»,
  • «Вулиця Маршала Говорова»,
  • вул. Троїцька, неподалік від магазину «Маркетопт»,
  • ринок «Крюків'янка». 

Придбати там живу ялинку можна від 100 грн. Нагадаємо, що значно дешевше деревце обійдеться у Кременчуцькому лісгоспі - від 60 до 200 грн.

Передноворічний ажіотаж: як кременчужани полюють на ялинки


4
Автор: Руслана Горгола
Теги: елка Новый год

Комментарии: 1

5
V1nni:
19 декабря 2018 09:37

Как обычно, в городе по 3-4 точки в одном районе... А жителю правого берега - тащите елку через мост пешком.


+9
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