Останній шанс: де купити ялинку у Кременчуці (карта)
Сегодня, 11:01
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Список «ялинкових базарів»
Якщо ви досі не купили ялинку, то у вас ще є шанс. Головний ялинковий базар працює на площі Перемоги. Інші розташовані в різних рорайонах міста, здебільшого неподалік зупинок громадського транспорту:
- «Вулиця Лесі Українки»,
- «Вилиця Героїв України»,
- «Вулиця Керченська»,
- «Вулиця Козацька»,
- «Проспект Полтавський»,
- «Вулиця Гвардійська»,
- «Вулиця Вадима Бойка»,
- «Водоканал»,
- «Троїцький ринок»,
- «Вулиця Героїв Чорнобиля»,
- «Новоіванівка»,
- «Центральний ринок»,
- «Вулиця Маршала Говорова»,
- вул. Троїцька, неподалік від магазину «Маркетопт»,
- ринок «Крюків'янка».
Придбати там живу ялинку можна від 100 грн. Нагадаємо, що значно дешевше деревце обійдеться у Кременчуцькому лісгоспі - від 60 до 200 грн.