Останній шанс: де купити ялинку у Кременчуці (карта)

Сегодня, 11:01 Просмотров: 4 854 Комментариев: 1

Якщо ви досі не купили ялинку, то у вас ще є шанс. Головний ялинковий базар працює на площі Перемоги. Інші розташовані в різних рорайонах міста, здебільшого неподалік зупинок громадського транспорту:





«Вулиця Лесі Українки»,

«Вилиця Героїв України»,

«Вулиця Керченська»,

«Вулиця Козацька»,

«Проспект Полтавський»,

«Вулиця Гвардійська»,

«Вулиця Вадима Бойка»,

«Водоканал»,

«Троїцький ринок»,

«Вулиця Героїв Чорнобиля»,

«Новоіванівка»,

«Центральний ринок»,

«Вулиця Маршала Говорова»,

вул. Троїцька, неподалік від магазину «Маркетопт»,

ринок «Крюків'янка».

Придбати там живу ялинку можна від 100 грн. Нагадаємо, що значно дешевше деревце обійдеться у Кременчуцькому лісгоспі - від 60 до 200 грн.