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Сосну – народу: за скільки лісники продають новорічні деревця у Кременчуці

Вчера, 16:02 Просмотров: 4 154 Комментариев: 5

 

Ціни за хвою стартують від 60 грн
Фото: Артем Коваленко

Новий рік все ближче, а тому «ТелеграфЪ» завітав до Кременчуцького лісового господарства, що на вулиці Шевченка, аби дізнатися, за скільки кременчужани зможуть придбати головний атрибут новорічних свят – ялинку.


Точніше, не ялинку, а сосну звичайну, тож:

  • за деревце до 1 м треба буде заплатити 60 грн;
  • від 1 до 2 м – 75 грн;
  • від 2 до 3 м – 105 грн;
  • якщо ви любите великі розміри і захочете купити зелену красуню більше 3 м, то за кожен наступний метр доведеться доплатити 51 грн.


А якщо ви мрієте, аби у вас вдома був аромат хвої, але до покупки повноцінної ялинки ви не готові, у лісництві є новорічні комплекти з п'яти гілок (до 1 м), які користуються популярністю. Вони коштують 51 грн.


 

За словами працівників лісництва, «свіжі» новорічні деревця підвозять щодня вранці. Ялинковий базар від лісництва працює щоденно з 8.00 до 16.00. Вибрати та придбати ялинку тут кременчужани зможуть аж до 31 грудня (у цей день режим роботи буде скороченим).

5
Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: елки цены лесничество ялинка продаж Новий рік Новый год

Ви купуватимете «живе» деревце?

Комментарии: 5

1 115
inattentive:
Вчера, 16:52

Цены нормальные. Но уже давно купили себе искуственную и очень довольны. 


+26
2
loterius:
Вчера, 23:47

Купила бы если бы в горшке живое дерево продавали, чтобы можно было потом пересадить, а так - нет.


+10
14
777:
Сегодня, 00:24

Обхожусь искусственной... не люблю в доме мусор! 


+9
7
Конструктор:
Сегодня, 07:54

Уважаемая редакция, А можете узнать, где можно взять на прокат живую сосну в катке на период праздников?

Заранее спасибо.


0
211
Джо:
Сегодня, 08:18

Цитата: loterius

Купила бы если бы в горшке живое дерево продавали, чтобы можно было потом пересадить, а так - нет.

 

и такие продаются. В Гардах в прошлом году пару штук стояли, но, если не ошибаюсь, что может пропасть в квартире за период праздников


+6
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