Сосну – народу: за скільки лісники продають новорічні деревця у Кременчуці

Вчера, 16:02 Просмотров: 4 154 Комментариев: 5









Фото: Артем Коваленко

Новий рік все ближче, а тому «ТелеграфЪ» завітав до Кременчуцького лісового господарства, що на вулиці Шевченка, аби дізнатися, за скільки кременчужани зможуть придбати головний атрибут новорічних свят – ялинку.





Точніше, не ялинку, а сосну звичайну, тож:

за деревце до 1 м треба буде заплатити 60 грн;

від 1 до 2 м – 75 грн;

від 2 до 3 м – 105 грн;

якщо ви любите великі розміри і захочете купити зелену красуню більше 3 м, то за кожен наступний метр доведеться доплатити 51 грн.





А якщо ви мрієте, аби у вас вдома був аромат хвої, але до покупки повноцінної ялинки ви не готові, у лісництві є новорічні комплекти з п'яти гілок (до 1 м), які користуються популярністю. Вони коштують 51 грн.





За словами працівників лісництва, «свіжі» новорічні деревця підвозять щодня вранці. Ялинковий базар від лісництва працює щоденно з 8.00 до 16.00. Вибрати та придбати ялинку тут кременчужани зможуть аж до 31 грудня (у цей день режим роботи буде скороченим).