Сосну – народу: за скільки лісники продають новорічні деревця у Кременчуці

Новий рік все ближче, а тому «ТелеграфЪ» завітав до Кременчуцького лісового господарства, що на вулиці Шевченка, аби дізнатися, за скільки кременчужани зможуть придбати головний атрибут новорічних свят – ялинку.
Точніше, не ялинку, а сосну звичайну, тож:
А якщо ви мрієте, аби у вас вдома був аромат хвої, але до покупки повноцінної ялинки ви не готові, у лісництві є новорічні комплекти з п'яти гілок (до 1 м), які користуються популярністю. Вони коштують 51 грн.
За словами працівників лісництва, «свіжі» новорічні деревця підвозять щодня вранці. Ялинковий базар від лісництва працює щоденно з 8.00 до 16.00. Вибрати та придбати ялинку тут кременчужани зможуть аж до 31 грудня (у цей день режим роботи буде скороченим).