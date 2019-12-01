Троє викладачів Кременчуцького національного університету отримали премію Президента України

Вчера, 15:25 Просмотров: 1 914

Премію їм присудили за досягнення у науці

За досягнення у науці троє викладачів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського отримали премію Президента України. Відповідний указ №903/2019 «Про присудження премій для молодих вчених 2019 року» розміщений на сайті офіційного інтернет-представництва Президента.





Цьогоріч на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки премії присуджено 40 роботам та 88 українським науковцям (у складі авторських колективів). Розмір премії становить 40 тисяч грн.





Премії Президента отримали шість жителів Полтавської області, троє з них викладачі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (за роботу «Енергоефективні електротехнічні комплекси з моніторингом та керуванням робочими параметрами»):