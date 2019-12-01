Силач з Кременчука став чемпіоном України з багатоповторного жиму

Вчера, 14:46 Просмотров: 1 624

Олександр Невмивако не раз встановлював рекорди

Кременчуцький силач Олександр Невмивако, неодноразовий рекордсмен, став чемпіоном України з багатоповторного жиму. VII чемпіонат України з багатоповторного жиму ФБЖУ відбувся 14 грудня у Балті Одеської області, у ньому взяли участь 64 спортсмени з різних міст України.





Наш земляк, кременчужанин Олександр Невмивако, змагався за титул чемпіона у категорії штанги 100 кг. Він зробив 65 повторень за 5 хвилин та посів 1 місце, лишивши позаду своїх суперників.





Друге місце зайняв спортсмен із Хмельницької області Олександр Пастух, а третє – спортсмен із Вінницької області Іван Вергелюк.





Олександр Невмивако завдячує своїм заслугам тренеру Сіхаєву Ю. П. та дякує за підтримку керівництву ПАТ «Укртатнафта».