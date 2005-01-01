Чоловіку, який у Полтаві намагався зґвалтували дівчину, дали іспитовий термін

Вчера, 14:15 Просмотров: 1 888 Комментариев: 7

12 грудня Ленінський районний суд Полтави виніс вирок чоловіку, який у Полтаві намагався зґвалтувати дівчину.





Нагадаймо, інцидент трапився у Полтаві, на мікрорайоні Дублянщина, 30 липня цього року. Близько 21.00 до екіпажу патрульної поліції підійшов чоловік. Він повідомив, що на дівчину його сина напав невідомий та намагався зґвалтувати. З’ясувалося, потерпіла направлялася від зупинки громадського транспорту до власного будинку, як раптом на неї ззаду напав чоловік. Кривдник повалив дівчину на землю та почав розривати на ній одяг. Однак потерпіла почала голосно кричати, що й налякало злочинця, після чого він втік.





Тоді патрульні затримали чоловіка, який підпадав під опис потерпілої.





З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що чоловік був нетверезий. Дівчина йшла від зупинки громадського транспорту «Дублянщина» до своїє домівки. Поблизу залізничної платформи «Крутий Берег» чоловік наздогнав дівчину, повалив на землю.





Притиснув потерпілу до землі, тримав за руки. Після чого зірвав з неї спідню білизну, оголив свій статевий орган та намагався зґвалтувати. Потерпіла пручалася, кричала. На крики дівчини прибіг чоловік. Злочинець втік з місця події.





Обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся, відшкодував матеріальну та моральну шкоду потерпілій.





30 жовтня між обвинуваченим та потерпілою укладено угоду про примирення. Суд угоду затвердив, визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст.15 (Замах на злочин) та ч.1 ст.152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування). Від покарання у вигляді 3 років позбавлення волі звільнили з іспитовим строком на 2 роки.