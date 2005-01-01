Происшествия

Чоловіку, який у Полтаві намагався зґвалтували дівчину, дали іспитовий термін

Вчера, 14:15 Просмотров: 1 888 Комментариев: 7

Обвинувачений та потерпіла уклали угоду про примирення

12 грудня Ленінський районний суд Полтави виніс вирок чоловіку, який у Полтаві намагався зґвалтувати дівчину.


Нагадаймо, інцидент трапився у Полтаві, на мікрорайоні Дублянщина, 30 липня цього року. Близько 21.00 до екіпажу патрульної поліції підійшов чоловік. Він повідомив, що на дівчину його сина напав невідомий та намагався зґвалтувати. З’ясувалося, потерпіла направлялася від зупинки громадського транспорту до власного будинку, як раптом на неї ззаду напав чоловік. Кривдник повалив дівчину на землю та почав розривати на ній одяг. Однак потерпіла почала голосно кричати, що й налякало злочинця, після чого він втік.


Тоді патрульні затримали чоловіка, який підпадав під опис потерпілої.


З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що чоловік був нетверезий. Дівчина йшла від зупинки громадського транспорту «Дублянщина» до своїє домівки. Поблизу залізничної платформи «Крутий Берег» чоловік наздогнав дівчину, повалив на землю.


Притиснув потерпілу до землі, тримав за руки. Після чого зірвав з неї спідню білизну, оголив свій статевий орган та намагався зґвалтувати. Потерпіла пручалася, кричала. На крики дівчини прибіг чоловік. Злочинець втік з місця події.


Обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся, відшкодував матеріальну та моральну шкоду потерпілій.


30 жовтня між обвинуваченим та потерпілою укладено угоду про примирення. Суд угоду затвердив, визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст.15 (Замах на злочин) та ч.1 ст.152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування). Від покарання у вигляді 3 років позбавлення волі звільнили з іспитовим строком на 2 роки.

4
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Полтава насильник насильство

Комментарии: 7

783
hunter:
Вчера, 15:23

Конченный судья! Теперь другим девушкам ходи и бойся.


+27
165
Sanay:
Вчера, 16:45

А так можно было?


+7
52
VladimirS:
Вчера, 19:18

Цитата: Sanay

А так можно было?

Думаю, что можно, при условии, что потерпевшая - дочь судьи))


+3
783
hunter:
Вчера, 19:25

Цитата: VladimirS

Цитата: Sanay

А так можно было?

Думаю, что можно, при условии, что потерпевшая - дочь судьи))

Ага,былабы это дочь судьи ,ему 15 лет с конфискацией и кастрация,а так -вот так.


+6
52
VladimirS:
Вчера, 19:56

Цитата: hunter
,ему 15 лет с конфискацией и кастрация,

 

Так вот и я об этом, а судьи ставят мне дизлайки))


+4
783
hunter:
Вчера, 20:22

Цитата: VladimirS

Цитата: hunter
,ему 15 лет с конфискацией и кастрация,

 

Так вот и я об этом, а судьи ставят мне дизлайки))

Неее,смотри тут общается максимум человек 20-30,а остальное все мульты,вот они и лайкают или дизят по ситуации своего главного топикстатера.


+4
487
antikola:
Вчера, 20:33

Цитата: hunter
топикстатера.
laughingjoy


+1
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