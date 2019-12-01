Виготовляли іграшки й кераміку: юні кременчужани стали переможцями обласного конкурсу

Юні кременчужани стали переможцями обласного конкурсу «Візерунки фантазій», де виготовляли іграшки й кераміку. Про успіхи школярів інформує департамент освіти Кременчука.
Обласний конкурс вихованців гуртків художньо-технічного профілю «Візерунки фантазій» проходив на базі Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. У ньому взяли участь вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Лідер».
Диплом другого ступеня отримали:
Диплом третього ступеня отримала Марія Ревега за ІІІ місце у номінації «Кераміка».