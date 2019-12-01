Кременчуг, Культура, Образование, Полтавщина

Виготовляли іграшки й кераміку: юні кременчужани стали переможцями обласного конкурсу

Вчера, 13:42 Просмотров: 758

 

Конкурс «Візерунки фантазій» проходив у Полтаві

Юні кременчужани стали переможцями обласного конкурсу «Візерунки фантазій», де виготовляли іграшки й кераміку. Про успіхи школярів інформує департамент освіти Кременчука.


Обласний конкурс вихованців гуртків художньо-технічного профілю «Візерунки фантазій» проходив на базі Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. У ньому взяли участь вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Лідер».


Диплом другого ступеня отримали:

  • Денис Шинько за ІІ місце у номінації «Кераміка»;
  • Яна Семенко за ІІ місце у номінації «М'яка іграшка»;
  • Олександра Мацак за ІІ місце у номінації «М'яка іграшка».


Диплом третього ступеня отримала Марія Ревега за ІІІ місце у номінації «Кераміка».

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс творчество школьники игрушки
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх