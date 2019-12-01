Уночі в центрі Кременчука патрульні на автівці гналися за п'яним водієм

Вчера, 13:16 Просмотров: 3 265 Комментариев: 5

Вміст алкоголю в крові порушника в 9 разів перевищував норму

Сьогодні вночі, 17 грудня, на вулиці Першотравневій екіпаж патрульних помітив авто Toyota Camry, водій який порушив правила дорожнього руху. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





На відео погоні видно, що водій з Першотравневої повернув праворуч, об'їхав АТБ та виїхав на вулицю Театральну. Театральною порушник проїхав кілька перехресть та зупинився обабіч дороги. Пізніше патрульні затримали водія.





Згодом лікар нарколог підтвердив, що чоловік керував автомобілем напідпитку. Результат - 1,83 проміле алкоголю. Це у 9 разів перевищувало норму в 0,2 проміле.





На чоловіка патрульні склали протоколи за ст.130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння), за ст.122-2 КУпАП (Невиконання водієм вимог про зупинку), а також винесли постанову за ч.1 ст.122 КУпАП (Порушення вимог дорожніх знаків).



