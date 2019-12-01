Происшествия, Видеоколлекция

Уночі в центрі Кременчука патрульні на автівці гналися за п'яним водієм

Вчера, 13:16 Просмотров: 3 265 Комментариев: 5

 

Вміст алкоголю в крові порушника в 9 разів перевищував норму

 

Сьогодні вночі, 17 грудня, на вулиці Першотравневій екіпаж патрульних помітив авто Toyota Camry, водій який порушив правила дорожнього руху. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


На відео погоні видно, що водій з Першотравневої повернув праворуч, об'їхав АТБ та виїхав на вулицю Театральну. Театральною порушник проїхав кілька перехресть та зупинився обабіч дороги. Пізніше патрульні затримали водія.


Згодом лікар нарколог підтвердив, що чоловік керував автомобілем напідпитку. Результат - 1,83 проміле алкоголю. Це у 9 разів перевищувало норму в 0,2 проміле.


На чоловіка патрульні склали протоколи за ст.130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння), за ст.122-2 КУпАП (Невиконання водієм вимог про зупинку), а також винесли постанову за ч.1 ст.122 КУпАП (Порушення вимог дорожніх знаків).


4
Автор: Євгенія Каблучка Источник видео: патрульна поліція Кременчука
Теги: погоня пьяный водитель

Комментарии: 5

2 266
ИМХО:
Вчера, 13:45

Так они его не догнали!?! Точнее - они б его не нагнали, если бы он не остановился!!!

 

порушник проїхав кілька перехресть та зупинився...
Пізніше патрульні затримали водія.

 

Красивое слова "Гналися", т.е. попытка была. 

Но какая разница на чём тогда ездить? "Таврия" тоже машина...

 


+9
77
Serpan:
Вчера, 14:13

Уже на 0:04 данного видео было понятно, что догонять смысла нет laughing А водитель может и не убегал, а просто немного оторвался вперед, чтобы повыбрасывать из машины все лишнее (наркотики, оружие, прокатных девушек) повыбрасывал и сам остановился. Вот и все


+7
783
hunter:
Вчера, 21:41

Цитата: Serpan

Уже на 0:04 данного видео было понятно, что догонять смысла нет laughing А водитель может и не убегал, а просто немного оторвался вперед, чтобы повыбрасывать из машины все лишнее (наркотики, оружие, прокатных девушек) повыбрасывал и сам остановился. Вот и все

Может Вы и правы,но на удивление полицейские ехали за авто с умом(мое мнение),а не летели как угорелые и по барабану на безопасность окружающих.


+4
315
Маэстро:
Вчера, 21:54

Цитата: hunter
полицейские ехали за авто с умом(мое мнение),а не летели как угорелые и по барабану на безопасность окружающих.
Все правильно: притормаживали перед знаками "Уступи дорогу", убеждались, что их пропускают (если бы там кто то ехал). А вот Тоета могла заделать кровавый замес с кишками. На ВСЕХ перекрестках гонщики пересекали ГЛАВНЫЕ дороги.


+2
77
Serpan:
Сегодня, 12:35

 




Да, копы молодцы, ехали аккуратно. Да и сравнивать Кэмри и электрический Примус не совсем корректно. Но парни, если нарушитель давит тапок в пол и убегает по встречке, а полиция тормозит перед всеми знаками, останавливается на светофоре (ибо красный) и пропускает всех бабушек на пешеходном, то это уже не погоня. А небольшое сопровождение. Согласитесь, если бы он сам не остановился - никто его не догнал бы.


+1
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