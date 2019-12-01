Передноворічний ажіотаж: як кременчужани полюють на ялинки

Сегодня, 15:32 Просмотров: 900 Комментариев: 1

Сьогодні «ТелеграфЪ» став свідком того, як біля Кременчуцького лісництва вишикувалася черга за хвоєю

Сьогодні, 23 грудня, «Кременчуцький ТелеграфЪ» завітав до Кременчуцького лісового господарства, аби вибрати новорічне деревце собі в редакцію.







Якраз у той момент, коли ми прийшли, на території лісництва розвантажувалася машина з соснами, які тільки-но привезли. І за ворітьми лісового господарства вишикувался черга: кременчужани з нетерпінням заглядали через паркан в очікуванні, коли вже можна буде вибрати собі хвою.



Коли ж ворота відкрилися і вантажівка-ялинковоз мала виїхати з подвір'я, ніхто її пропускати не збирався — усі кинулися на ялинковий базар, аби забрати додому найзеленіше, найпухнастіше та найкрасивіше дерево. Ось таке собі передноворічне полювання.



І сосенки почали «розлітатися» як гарячі пиріжки — тепер черга містян вишикувалася, аби заплатити за покупку. На кожну зелену красуню працівники лісництва вішають спеціальний штрих-код, який зможе підтвердити, що це деревце ви купили, а не нелегально зрубали.



