У справі кременчуцьких екс-патрульних, яких підозрюють у розбійному нападі, «завернули» трьох прокурорів

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Сьогодні, 23 грудня, у Кременчуці відбулося чергове засідання щодо чотирьох колишніх патрульних. Їх підозрюють у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством. Трьох з них - у розбійному нападі на чоловіка.





Нагадаймо, під час минулого судового засідання, 13 грудня, сторону обвинувачення представляв новий прокурор, прокурор місцевої прокуратури. Один з адвокатів підозрюваних клопотав про відвід цього прокурора. Колегія суддів задовольнила клопотання.





Сьогодні сторону обвинувачення представляли троє прокурорів Кременчуцької місцевої прокуратури. Все відбулося по сценарію минулого засідання: адвокат заявив клопотання про відвід, колегія суддів його задовольнила.





Суть клопотання - наказ про призначення прокурорів місцевої прокуратури підписав заступник генпрокурора. У цьому адвокати побачили порушення, адже заступник генпрокурора не є безпосереднім керівником прокурора місцевої прокуратури, тому не має повноважень призначати цих прокурорів.