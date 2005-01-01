Происшествия

У справі кременчуцьких екс-патрульних, яких підозрюють у розбійному нападі, «завернули» трьох прокурорів

Сегодня, 16:03 Просмотров: 525

Колегія суддів вдруге поспіль задовольнила клопотання про відвід прокурорів

 

Сьогодні, 23 грудня, у Кременчуці відбулося чергове засідання щодо чотирьох колишніх патрульних. Їх підозрюють у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством. Трьох з них - у розбійному нападі на чоловіка.


Нагадаймо, під час минулого судового засідання, 13 грудня, сторону обвинувачення представляв новий прокурор, прокурор місцевої прокуратури. Один з адвокатів підозрюваних клопотав про відвід цього прокурора. Колегія суддів задовольнила клопотання.


Сьогодні сторону обвинувачення представляли троє прокурорів Кременчуцької місцевої прокуратури. Все відбулося по сценарію минулого засідання: адвокат заявив клопотання про відвід, колегія суддів його задовольнила.


Суть клопотання - наказ про призначення прокурорів місцевої прокуратури підписав заступник генпрокурора. У цьому адвокати побачили порушення, адже заступник генпрокурора не є безпосереднім керівником прокурора місцевої прокуратури, тому не має повноважень призначати цих прокурорів.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: суд разбойное нападение патрульные
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