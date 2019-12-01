На Полтавщині тітушки намагалися викрасти сотню корів: фермери худобу відбили

Сегодня, 16:31 Просмотров: 705 Комментариев: 2

Старі і нові власники підприємства не можуть поділити корів

17 грудня на ферму в Решетилівському районі на Полтавщині приїхало пару десятків тітушок, які намагалися вивести з корівника 100 корів, вартістю 1,5 млн гривень. Про це йдеться у сюжеті «ТСН».





Щоб відбити худобу, люди позвозили трактори та заблокували в'їзд до ферми, викликали поліцію. Поліцейські забезпечили порядок, але у конфлікт не втручалися.





«Ми забезпечили сугубо громадський порядок. Заворушень під час того, доки я тут знаходжусь, не було і заяв не надходило», - прокоментував поліціянт журналістам.





В якийсь момент, рейдери навіть почали відбуксовувати трактори з території ферми за допомогою вантажівки рятувальників. Водій автомобіля ДСНС відмовився коментувати цю ситуацію коменувати. Тоді працівники ферми власним транспортом заблокували й вантажівку ДСНС, яку приїхали рятувати інші рятувальники.





Врешті-решт тітушки поїхали ні з чим.





Як виявилося, власником худоби була одна фірма, що збанкрутувала, тож її майно перейшло до іншої. Нові хазяї запевняють, що 400 корів купили самі, а де поділися тварини попередників - не в курсі.







