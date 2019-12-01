Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині тітушки намагалися викрасти сотню корів: фермери худобу відбили

Сегодня, 16:31 Просмотров: 705 Комментариев: 2

 

Старі і нові власники підприємства не можуть поділити корів

17 грудня на ферму в Решетилівському районі на Полтавщині приїхало пару десятків тітушок, які намагалися вивести з корівника 100 корів, вартістю 1,5 млн гривень. Про це йдеться у сюжеті «ТСН».


Щоб відбити худобу, люди позвозили трактори та заблокували в'їзд до ферми, викликали поліцію. Поліцейські забезпечили порядок, але у конфлікт не втручалися.


«Ми забезпечили сугубо громадський порядок. Заворушень під час того, доки я тут знаходжусь, не було і заяв не надходило», - прокоментував поліціянт журналістам.


В якийсь момент, рейдери навіть почали відбуксовувати трактори з території ферми за допомогою вантажівки рятувальників. Водій автомобіля ДСНС відмовився коментувати цю ситуацію коменувати. Тоді працівники ферми власним транспортом заблокували й вантажівку ДСНС, яку приїхали рятувати інші рятувальники.


Врешті-решт тітушки поїхали ні з чим.


Як виявилося, власником худоби була одна фірма, що збанкрутувала, тож її майно перейшло до іншої. Нові хазяї запевняють, що 400 корів купили самі, а де поділися тварини попередників - не в курсі.



2
Автор: Руслана Горгола Видео: ТСН Источник видео: youtube.com
Теги: рейдерство корова Решетилівка

Комментарии: 2

526
antikola:
Сегодня, 16:44

примерно так и с землей будет происходить


+1
3 981
почемучка:
Сегодня, 17:58

Цитата: antikola

примерно так и с землей будет происходить

У вас дар Ванги. Не підскажите - прища на сраці в мене не буде?


+1
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