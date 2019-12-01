Як працюватиме ЦНАП у різдвяні та новорічні свята

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Центр надання адміністративних послуг опублікував графік роботи у святкові дні. У Кременчуці головний офіс, Автозаводського та Крюківського районів працюватимуть на Різдво та Новий рік за такими графіками:





Головний офіс:

24 грудня - з 8.00 до 19.00

25 грудня - вихідний

26, 27 грудня - з 8.00 до 16.00

28 грудня - з 8.00 до 16.00

29 грудня - вихідний

30, 31 грудня - з 8.00 до 16.00

1 січня - вихідний

з 2 січня - робочі дні згідно з графіком





Автозаводський відділ ЦНАП:

24 грудня - з 8.00 до 16.00

25 грудня - вихідний

26, 27 грудня - робочі дні згідно графіка

28 грудня - з 8.00 до 15.00

29, 30, 31 грудня та 1 січня - вихідні

з 2 січня - робочі дні згідно з графіком





Крюківський відділ ЦНАП:

24 грудня - з 8.00 до 16.15

25 грудня - вихідний

26, 27 грудня - робочі дні згідно графіка

28 грудня - з 8.00 до 15.15

29, 30, 31 грудня та 1 січня - вихідні

з 2 січня - робочі дні згідно з графіком