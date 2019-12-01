Як працюватиме ЦНАП у різдвяні та новорічні свята

Центр надання адміністративних послуг опублікував графік роботи у святкові дні. У Кременчуці головний офіс, Автозаводського та Крюківського районів працюватимуть на Різдво та Новий рік за такими графіками:
24 грудня - з 8.00 до 19.00
25 грудня - вихідний
26, 27 грудня - з 8.00 до 16.00
28 грудня - з 8.00 до 16.00
29 грудня - вихідний
30, 31 грудня - з 8.00 до 16.00
1 січня - вихідний
з 2 січня - робочі дні згідно з графіком
24 грудня - з 8.00 до 16.00
25 грудня - вихідний
26, 27 грудня - робочі дні згідно графіка
28 грудня - з 8.00 до 15.00
29, 30, 31 грудня та 1 січня - вихідні
з 2 січня - робочі дні згідно з графіком
24 грудня - з 8.00 до 16.15
25 грудня - вихідний
26, 27 грудня - робочі дні згідно графіка
28 грудня - з 8.00 до 15.15
29, 30, 31 грудня та 1 січня - вихідні
з 2 січня - робочі дні згідно з графіком