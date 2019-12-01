Кременчуг

Як працюватиме ЦНАП у різдвяні та новорічні свята

Сегодня, 17:02 Просмотров: 210

 

Графік роботи центрів надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг опублікував графік роботи у святкові дні. У Кременчуці головний офіс, Автозаводського та Крюківського районів працюватимуть на Різдво та Новий рік за такими графіками:


Головний офіс:

24 грудня - з 8.00 до 19.00

25 грудня - вихідний 

26, 27 грудня - з 8.00 до 16.00 

28 грудня - з 8.00 до 16.00 

29 грудня - вихідний 

30, 31 грудня - з 8.00 до 16.00 

1 січня - вихідний

з 2 січня - робочі дні згідно з графіком 


Автозаводський відділ ЦНАП:

24 грудня - з 8.00 до 16.00

25 грудня - вихідний 

26, 27 грудня - робочі дні згідно графіка

28 грудня - з 8.00 до 15.00 

29, 30, 31 грудня та 1 січня - вихідні

з 2 січня - робочі дні згідно з графіком 


Крюківський відділ ЦНАП:

24 грудня - з 8.00 до 16.15

25 грудня - вихідний 

26, 27 грудня - робочі дні згідно графіка

28 грудня - з 8.00 до 15.15

29, 30, 31 грудня та 1 січня - вихідні

з 2 січня - робочі дні згідно з графіком 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП ЦПАУ
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