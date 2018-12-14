Понад 78 тисяч ялинок уже продали лісгоспи Полтавщини

Сегодня, 15:01 Просмотров: 1 687

Ціна залежить від висоти дерева - від 54 до 96 гривень

До нового року залишаються лічені дні, тож все більше населення купують ялинки на свята. Ялинкова кампанія на Полтавщині триває, повідомляє Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства.





Жителі області можуть купити ялинку на спеціальних ялинкових базарах. За деревом можна приїхати і до лісництва. Цьогоріч лісгоспи Полтавщини планували продати 60 тисяч ялинок, але нині продали вже понад 78,6 тисяч новорічних дерев.





Ціна залежить від висоти дерева. В середньому, ялинка до метра коштуватиме близько 54 грн, від метра до двох – 72 грн, від двох до трьох – близько 96 гривень. Ялинки у горщиках можна придбати в середньому від 100 гривень (ціни формуються в залежності від породи та розміру).





Ялинкова кампанія триватиме до 31 грудня.





Де беруть ялинки для продажу





Державні лісогосподарські підприємства продають ялинки, які заготовляються на спеціальних плантаціях або під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів. Такі методи мінімізують шкоду для навколишнього середовища.





Ці ялинки, що на фото, висадили в Руднянському лісництві 2014-ого року на площі майже півтора гектари. За цей час дерева досягли висоти 1-2 метри. Сьогодні їх спилюють для продажу. В області створено спеціальні плантації новорічних ялинок на площі більше 20 гектар.





Асортимент порід, які вирощуються в якості новорічних ялинок:

сосна звичайна,

сосна палласа (кримська),

ялина європейська (смерека),

ялиця біла (піхта).

Заготівля новорічних ялинок проводиться, враховуючи заявки торгівельних організацій та споживачів.





У 2016 році ТЪ був на одній із планових рубок ялинок і писав про це детально у матеріалі: Как рубят новогодние ёлки.





Крім лісгоспів ялинки продають і приватні підприємці. Зазначимо, що середня ціна за дерево у лісгоспі - 74 гривні, а у підприємців - від 100 грн. Якщо не хочете купувати ялинку у бракон'єрів - перевірте її легальність.





Перевірка походження ялинки





Кожен громадянин може особисто ознайомитися з обсягами, місцями реалізації, цінами на новорічні ялинки на сайтах обласних управлінь лісомисливського господарства та лісгоспів .





Новорічні ялинки маркуються спеціальними уніфікованими засобами:

самоклейними етикетками

пластмасовими бірками-стяжками

І ті, і інші розриваються при спробі їх зняття, тож використати їх повторно неможливо.





Спеціальні засоби містять індивідуальний номер та відповідний йому штрих код, який заноситься у Систему електронного обліку деревини. У Систему ЕОД вносяться дані щодо постачальника, його підпорядкованості і форми власності. Перевірка походження ялинки відбувається шляхом введення номеру із уніфікованого засобу, який прикріплений до ялинки, на сайті ukrforest.com . Якщо інформація на сайті відсутня це свідчить, про сумнівне походження ялинки.









Для зручності покупців існує навіть додаток для Android yalynka.info, який можна безкоштовно встановити з Google Play Market. З його допомогою кожен покупець може ознайомитися з походженням новорічної ялинки - вводити потрібно лише цифровий номер, без зазначення серії.





Держлісагенство надіється на свідомість громадян при придбанні ялинок та просить при виборі новорічних ялинок звертати увагу на наявність маркування. Про факти зловживання або виявленні порушення повідомляти до територіальних органів Національної поліції та Держлісагентства.









Чому купити дешевше, ніж вкрасти





Щороку Держлісагентство запроваджує додаткові заходи з охорони хвойних насаджень від незаконного вирубування в новорічний період.





Взимку 2018-2019 років організовано рейдові бригади державної лісової охорони спільно з працівниками Нацполіції та Держекоінспекції, громадськими інспекторами з охорони довкілля, громадськістю та представниками ЗМІ для виявлення правопорушників.





Штрафи





Штрафні санкції за незаконну вирубку новорічних дерев складаються із суми заподіяної шкоди лісу та адміністративного чи кримінального (у разі істотної шкоди) штрафу.





Розмір шкоди залежить від місця скоєння незаконної рубки новорічної ялинки (в лісі чи в межах населеного пункту) та діаметра дерева у корі біля шийки кореня, зокрема:





Відповідно до додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 665 «Такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами, установами, організаціями та громадянами незаконним вирубуванням та пошкодженням дерев і чагарників до ступеня припинення росту» відшкодовується шкода за незаконне вирубування хвойних дерев віком до 41 року в грудні-січні:

діаметр дерева у корі біля шийки кореня розмір шкоди до 10 см 453,99 грн 10,1-14 см 799,86 грн 14,1-18 см 2053,71 грн





Розмір шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного вирубування хвойних дерев на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду за межами населених пунктів (постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 541) складає:

діаметр дерева розмір шкоди степова зона інші зони до 10 см 279 грн 246 грн 10,1-14 см 480 грн 429 грн 14,1-18 см 1221 грн 1122 грн









Розмір шкоди, заподіяної зеленим насадженням незаконним вирубуванням хвойних дерев у межах міст та інших населених пунктів (постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.1999 № 559) складає:

діаметр дерева розмір шкоди До 10 см 1152 грн 10,1-14 см 1500 грн 14,1-18 см 1852 грн

Крім того, згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушеннялісопорушники сплачують ще й штраф за незаконну рубку хвойних дерев у розмірі від п’яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85-170 грн), а посадові особи від семи до дванадцяти неоподаткованих мінімумів (119-204 грн).

Статтею 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка лісу» визначено, що незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах - карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів (5100-8500 грн) доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.





З 1 січня 2019 року, згідно зі змінами, які внесені Законом України № 2531 від 06.09.2018 до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 246 Кримінального кодексу України: