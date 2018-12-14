Понад 78 тисяч ялинок уже продали лісгоспи Полтавщини

До нового року залишаються лічені дні, тож все більше населення купують ялинки на свята. Ялинкова кампанія на Полтавщині триває, повідомляє Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Жителі області можуть купити ялинку на спеціальних ялинкових базарах. За деревом можна приїхати і до лісництва. Цьогоріч лісгоспи Полтавщини планували продати 60 тисяч ялинок, але нині продали вже понад 78,6 тисяч новорічних дерев.
Ціна залежить від висоти дерева. В середньому, ялинка до метра коштуватиме близько 54 грн, від метра до двох – 72 грн, від двох до трьох – близько 96 гривень. Ялинки у горщиках можна придбати в середньому від 100 гривень (ціни формуються в залежності від породи та розміру).
Ялинкова кампанія триватиме до 31 грудня.
Державні лісогосподарські підприємства продають ялинки, які заготовляються на спеціальних плантаціях або під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів. Такі методи мінімізують шкоду для навколишнього середовища.
Ці ялинки, що на фото, висадили в Руднянському лісництві 2014-ого року на площі майже півтора гектари. За цей час дерева досягли висоти 1-2 метри. Сьогодні їх спилюють для продажу. В області створено спеціальні плантації новорічних ялинок на площі більше 20 гектар.
Заготівля новорічних ялинок проводиться, враховуючи заявки торгівельних організацій та споживачів.
У 2016 році ТЪ був на одній із планових рубок ялинок і писав про це детально у матеріалі: Как рубят новогодние ёлки.
Крім лісгоспів ялинки продають і приватні підприємці. Зазначимо, що середня ціна за дерево у лісгоспі - 74 гривні, а у підприємців - від 100 грн. Якщо не хочете купувати ялинку у бракон'єрів - перевірте її легальність.
Кожен громадянин може особисто ознайомитися з обсягами, місцями реалізації, цінами на новорічні ялинки на сайтах обласних управлінь лісомисливського господарства та лісгоспів.
І ті, і інші розриваються при спробі їх зняття, тож використати їх повторно неможливо.
Спеціальні засоби містять індивідуальний номер та відповідний йому штрих код, який заноситься у Систему електронного обліку деревини. У Систему ЕОД вносяться дані щодо постачальника, його підпорядкованості і форми власності. Перевірка походження ялинки відбувається шляхом введення номеру із уніфікованого засобу, який прикріплений до ялинки, на сайті ukrforest.com. Якщо інформація на сайті відсутня це свідчить, про сумнівне походження ялинки.
Для зручності покупців існує навіть додаток для Android yalynka.info, який можна безкоштовно встановити з Google Play Market. З його допомогою кожен покупець може ознайомитися з походженням новорічної ялинки - вводити потрібно лише цифровий номер, без зазначення серії.
Щороку Держлісагентство запроваджує додаткові заходи з охорони хвойних насаджень від незаконного вирубування в новорічний період.
Взимку 2018-2019 років організовано рейдові бригади державної лісової охорони спільно з працівниками Нацполіції та Держекоінспекції, громадськими інспекторами з охорони довкілля, громадськістю та представниками ЗМІ для виявлення правопорушників.
Штрафні санкції за незаконну вирубку новорічних дерев складаються із суми заподіяної шкоди лісу та адміністративного чи кримінального (у разі істотної шкоди) штрафу.
Розмір шкоди залежить від місця скоєння незаконної рубки новорічної ялинки (в лісі чи в межах населеного пункту) та діаметра дерева у корі біля шийки кореня, зокрема:
|діаметр дерева у корі біля шийки кореня
|розмір шкоди
|до 10 см
|453,99 грн
|10,1-14 см
|799,86 грн
|14,1-18 см
|2053,71 грн
|діаметр дерева
|розмір
|шкоди
|степова зона
|інші зони
|до 10 см
|279 грн
|246 грн
|10,1-14 см
|480 грн
|429 грн
|14,1-18 см
|1221 грн
|1122 грн
|діаметр дерева
|розмір шкоди
|До 10 см
|1152 грн
|10,1-14 см
|1500 грн
|14,1-18 см
|1852 грн
З 1 січня 2019 року, згідно зі змінами, які внесені Законом України № 2531 від 06.09.2018 до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 246 Кримінального кодексу України: