«Киданул зигу»: необычный пешеход встретился на Авроре

Наш читатель Юрий прислал необычного пешехода, который попался в видеорегистратор на проспекте Леси Украинки в районе остановки «Аврора» (снято в августе). Мужчина зачем-то решил перейти дорогу на красный сигнал светофора, а возмущённых водителей приветствовал поднятием руки.
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