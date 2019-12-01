«Киданул зигу»: необычный пешеход встретился на Авроре

Сегодня, 14:03 Просмотров: 3 706 Комментариев: 7

Наш читатель Юрий прислал необычного пешехода, который попался в видеорегистратор на проспекте Леси Украинки в районе остановки «Аврора» (снято в августе). Мужчина зачем-то решил перейти дорогу на красный сигнал светофора, а возмущённых водителей приветствовал поднятием руки.



