Кременчуг, Дураки & Дороги

«Киданул зигу»: необычный пешеход встретился на Авроре

Сегодня, 14:03 Просмотров: 3 706 Комментариев: 7

 

Красный светит слабакам

Наш читатель Юрий прислал необычного пешехода, который попался в видеорегистратор на проспекте Леси Украинки в районе остановки «Аврора» (снято в августе). Мужчина зачем-то решил перейти дорогу на красный сигнал светофора, а возмущённых водителей приветствовал поднятием руки.


1
Автор: solod Видео: Юрий Ильницкий
Теги: Аврора Дураки и дороги

Комментарии: 7

482
VsegdaProtiv:
Сегодня, 15:07

Окунь подкоряжный... За зигу ещё подсрачников надо было ему надавать, помимо тех, что за проход на запрещающий свет...


+10
666
Angel737:
Сегодня, 16:59

Алкоголь - До Цугундера доведёт!

Пейте Молоко и будете Здоровы!

 

P.S.

Пейте Витамины для Мозгов и будет Вам Счастье!


-1
169
orca:
Сегодня, 17:41

Очень важная, нужная и своевременная новость!

Спасибо автору большое!


+2
84
Pravda:
Сегодня, 17:49

жаль никто ему не кинул зигу в обратку. желательно в нос


+3
1 450
Marshall:
Сегодня, 18:32

Наш читатель Юрий

Юрий, напишите модель Вашего видеорегистратора! чтоб кто-нибудь ненароком не купил такое же гов "не качественный продукт".


-1
42
Yuri:
Сегодня, 18:35

Цитата: Pravda

жаль никто ему не кинул зигу в обратку. желательно в нос

А я вот видел. Пару лет назад. На дамбе - после моста - направо. Похожий "орел" тормозил машины посреди дороги. Несколько осторожно объехали, а одна - остановилась. Тот кинулся садиться, НО - пассажир ему тааак засветил ... Улетел за обочину. Одобряю (разумеется - того, кто влупил!)


-1
501
LYuSIYa:
Сегодня, 18:49

Цитата: Marshall

Наш читатель Юрий

Юрий, напишите модель Вашего видеорегистратора! чтоб кто-нибудь ненароком не купил такое же гов "не качественный продукт".

Можливо в нього машина дешевша за Ваш реєстратор, чого чіплятися?

Цитата: orca

Очень важная, нужная и своевременная новость!

Спасибо автору большое!

Це було на Незалежність? Згадайте перед Новим роком! А то наче для Вас це новина про неробочий світлофор.


-2
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Дураки & Дороги:

Проект газеты Кременчугский ТелеграфЪ, который призван поднять общественность для решения насущных дорожных проблем (светофоры, знаки, разметка, ремонт дорог, освещение, конфликтные ситуации с полицией и другими службами) и, естественно, вместе будем "журить" нарушителей ПДД.

Ждём ваших фото- и видеотрофеев, отзывов, предложений, вопросов.

E-mail: stas.konstantynov@gmail.com
Телефон: 79-71-39, (068) 640-44-48, (099) 502-00-36 (спросить Стаса Константинова)
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/

Читайте также:



Вверх