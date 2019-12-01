Новорічні рецепти від футбольного клубу «Кремінь»

Сподіваємося ці рецепти стануть вам у нагоді при плануванні новорічного столу для своїх рідних та близьких. Друзі, а які у вас фірмові рецепти, які готуєте до Різдва та Нового року? Діліться у коментарях рецептами своїх смаколиків
До Нового року залишаються лічені дні й ми зібрали для вболівальників кілька рецептів до новорічного столу, які готують кохані футболістів та керівництва «Кременя».
Як виявилося найбільшим кулінаром, який із захопленням експериментує та смачно готує - є директор МФК «Кремінь» Андрій Недяк. Він підбирає до страв такі «родзинки», щоб було вибухово смачно. Наприклад, до борщу з індичкою додає сушених білих грибів, приготує сирники без борошна у духовці або шашлики за рецептом грузинських друзів. Готує так, що пальчики оближеш. На жаль, всі свої кулінарні секрети Андрій Недяк не розкриває, лише гостинно запрошує до себе в гості, адже краще один раз скуштувати ніж сто разів прочитати.
Дружина спортивного директора Катерина Берун для своїх чоловіків (чоловіка та двох синів, які грають у «Кремені») готує салат «Морська зірка».
Для нього необхідно:
Заправка для цього салату готується із суміші сметани з майонезом (1:1) з додаванням лимонного соку за смаком.
Зварені круто і почищені яйця та сир потрібно натерти на крупній тертці. Маслини нарізати тонкими кружечками, креветки кубиками. З'єднати все в мисці і додати салатну заправку, перемішати.
Перекласти масу на плоске блюдо, надати салату форму зірки. Тепер приступаємо до прикраси поверхні. Для цього тонко-тонко наріжемо помідор і червону рибку пластинками. Викладаємо на зірку спочатку скибочки помідора, потім пластинками рибу. Зверху посипати кунжутним насінням. Можна сервірувати салат шматочками лимона, маслинами і креветками. Готово!
Аня Ченбай, дружина вже екскапітана «Кременя», поділилася рецептом приготування фаршированої щуки.
Для цього необхідно:
Щуку ретельно вимити, очистити від луски. За допомогою ножиць вирізати зябра. Зробити з двох сторін надріз уздовж зябрових кісток. Смужка шкіри, що з'єднує спинку з головою риби, повинна залишитися незайманою.
Відігнути голову риби назад і, допомагаючи собі невеликим гострим ножем, відокремити шкіру від м'яса.
Плавці вирізати зсередини ножицями. Не доходячи до хвоста 2-2,5 см, відсікти очищене від шкіри м'ясо. Таким чином, повинна вийти шкурка риби з головою, хвостом і плавниками. Далі потрібно розправити її і покласти ненадовго в підсолену воду.
З тушки потрібно видалити нутрощі, хребет і реберні кістки. М'ясо промити і вибрати всі дрібні кісточки. З хліба зрізати скоринку, м'якуш замочити в молоці. Помістити в чашу блендера шматки риби, злегка віджатий хліб і яйце. Подрібнити в усе це в пюре.
З цибулі і моркви робимо піджарку і додаємо туди вершкове масло (після того як засмажка охолоне) додаємо все це у фарш... фарш солимо і перчимо за смаком.
Далі потрібно акуратно наповнити підготовлену шкіру щуки фаршем. Розігріти духовку до 200 °С. Деко змастити олією. Помістити на деко щуку черевцем вниз. Надати їй потрібну форму. Змастити майонезом і запікати 1 годину.
Сподіваємося ці рецепти стануть вам у нагоді при плануванні новорічного столу для своїх рідних та близьких. Друзі, а які у вас фірмові рецепти, які готуєте до Різдва та Нового року? Діліться ними у коментарях.