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Новорічні рецепти від футбольного клубу «Кремінь»

Сегодня, 16:05 Просмотров: 351

 

Сподіваємося ці рецепти стануть вам у нагоді при плануванні новорічного столу для своїх рідних та близьких. Друзі, а які у вас фірмові рецепти, які готуєте до Різдва та Нового року? Діліться у коментарях рецептами своїх смаколиків

До Нового року залишаються лічені дні й ми зібрали для вболівальників кілька рецептів до новорічного столу, які готують кохані футболістів та керівництва «Кременя».


 

 

Як виявилося найбільшим кулінаром, який із захопленням експериментує та смачно готує - є директор МФК «Кремінь» Андрій Недяк. Він підбирає до страв такі «родзинки», щоб було вибухово смачно. Наприклад, до борщу з індичкою додає сушених білих грибів, приготує сирники без борошна у духовці або шашлики за рецептом грузинських друзів. Готує так, що пальчики оближеш. На жаль, всі свої кулінарні секрети Андрій Недяк не розкриває, лише гостинно запрошує до себе в гості, адже краще один раз скуштувати ніж сто разів прочитати.

 

 

 

Дружина спортивного директора Катерина Берун для своїх чоловіків (чоловіка та двох синів, які грають у «Кремені») готує салат «Морська зірка».

 

Для нього необхідно:

  • 200 грам почищених креветок
  • 150 грам слабосоленої сьомги або форелі
  • 3 яйця, зварених круто
  • 100 грам сиру
  • 0,5 банки маслин без кісточок
  • 1 стиглий великий помідор
  • кунжутне насіння для прикраси або маслини

 

Заправка для цього салату готується із суміші сметани з майонезом (1:1) з додаванням лимонного соку за смаком.

 

Зварені круто і почищені яйця та сир потрібно натерти на крупній тертці. Маслини нарізати тонкими кружечками, креветки кубиками. З'єднати все в мисці і додати салатну заправку, перемішати.

 

Перекласти масу на плоске блюдо, надати салату форму зірки. Тепер приступаємо до прикраси поверхні. Для цього тонко-тонко наріжемо помідор і червону рибку пластинками. Викладаємо на зірку спочатку скибочки помідора, потім пластинками рибу. Зверху посипати кунжутним насінням. Можна сервірувати салат шматочками лимона, маслинами і креветками. Готово!

 

 

 

Аня Ченбай, дружина вже екскапітана «Кременя», поділилася рецептом приготування фаршированої щуки.

 

Для цього необхідно:

  • Щука -1-1,5 кг
  • Цибуля - 3 шт
  • Морква - 1 велика
  • Яйце - 1
  • Хліб - 3 шматочки
  • Молоко - 1 стакан
  • Вершкове масло - 80 грам
  • Сіль та перець - за смаком

 

Щуку ретельно вимити, очистити від луски. За допомогою ножиць вирізати зябра. Зробити з двох сторін надріз уздовж зябрових кісток. Смужка шкіри, що з'єднує спинку з головою риби, повинна залишитися незайманою.

 

Відігнути голову риби назад і, допомагаючи собі невеликим гострим ножем, відокремити шкіру від м'яса.

 

Плавці вирізати зсередини ножицями. Не доходячи до хвоста 2-2,5 см, відсікти очищене від шкіри м'ясо. Таким чином, повинна вийти шкурка риби з головою, хвостом і плавниками. Далі потрібно розправити її і покласти ненадовго в підсолену воду.

 

З тушки потрібно видалити нутрощі, хребет і реберні кістки. М'ясо промити і вибрати всі дрібні кісточки. З хліба зрізати скоринку, м'якуш замочити в молоці. Помістити в чашу блендера шматки риби, злегка віджатий хліб і яйце. Подрібнити в усе це в пюре.

 

З цибулі і моркви робимо піджарку і додаємо туди вершкове масло (після того як засмажка охолоне) додаємо все це у фарш... фарш солимо і перчимо за смаком.

 

Далі потрібно акуратно наповнити підготовлену шкіру щуки фаршем. Розігріти духовку до 200 °С. Деко змастити олією. Помістити на деко щуку черевцем вниз. Надати їй потрібну форму. Змастити майонезом і запікати 1 годину.

 

 

Сподіваємося ці рецепти стануть вам у нагоді при плануванні новорічного столу для своїх рідних та близьких. Друзі, а які у вас фірмові рецепти, які готуєте до Різдва та Нового року? Діліться ними у коментарях.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь рецепт Новий рік
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