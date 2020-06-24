Військова служба за контрактом - престижно та перспективно

Захист Батьківщини, та своєї родини – це велика честь для кожного. Також це - робота для справжніх чоловіків!
Полтавський районний військовий комісаріат запрошує усіх охочих (чоловіків та жінок) для проходження військової служби за контрактом. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького військкомату.
Умови служби:
За додатковою інформацією та для співбесіди звертайтеся до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату за адресою: м.Кременчук, вул.Генерала Жадова, б.6 або за тел (05366) 3-10-45