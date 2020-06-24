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Військова служба за контрактом - престижно та перспективно

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 295

 

Детальніше - у військкоматі

Захист Батьківщини, та своєї родини – це велика честь для кожного. Також це - робота для справжніх чоловіків!

Полтавський районний військовий комісаріат запрошує усіх охочих (чоловіків та жінок) для проходження військової служби за контрактом. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького військкомату. 


Умови служби:

  • Заробітна плата від 10 500 гривень;
  • При підписанні контракту обов’язкове збереження робочого місця (ст.119 КЗУП);
  • Кредитні та податкові канікули;
  • Щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань;
  • Безкоштовне лікування у шпиталі;
  • Щорічна відпустка 30-45 діб;
  • Пільгове санаторне курортне лікування;
  • Право на отримання безкоштовного житла;
  • Компенсація за піднайом житла;
  • Соціальний пакет;
  • Безкоштовне отримання форменого одягу.

За додатковою інформацією та для співбесіди звертайтеся до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату за адресою: м.Кременчук, вул.Генерала Жадова, б.6 або за тел (05366) 3-10-45

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Автор: Альона Душенко
Теги: військкомат служба
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