Військова служба за контрактом - престижно та перспективно

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 295

Захист Батьківщини, та своєї родини – це велика честь для кожного. Також це - робота для справжніх чоловіків!

Полтавський районний військовий комісаріат запрошує усіх охочих (чоловіків та жінок) для проходження військової служби за контрактом. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького військкомату.



Умови служби:

Заробітна плата від 10 500 гривень;

При підписанні контракту обов’язкове збереження робочого місця (ст.119 КЗУП);

Кредитні та податкові канікули;

Щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань;

Безкоштовне лікування у шпиталі;

Щорічна відпустка 30-45 діб;

Пільгове санаторне курортне лікування;

Право на отримання безкоштовного житла;

Компенсація за піднайом житла;

Соціальний пакет;

Безкоштовне отримання форменого одягу.

За додатковою інформацією та для співбесіди звертайтеся до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату за адресою: м.Кременчук, вул.Генерала Жадова, б.6 або за тел (05366) 3-10-45