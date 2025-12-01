У Полтаві родина погодилась на посмертне донорство: врятували чотирьох людей

27 листопада в Полтавській обласній клінічній лікарні ім. Скліфосовського медики провели десяте вилучення донорських органів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці в закладі.

Доноркою стала 50-річна полтавка, у якої стався геморагічний інсульт. Попри роботу лікарів урятувати жінку не вдалося. За життя вона обговорювала з чоловіком своє ставлення до донорства, і після її смерті чоловік дав згоду на посмертне вилучення серця, печінки та нирок.

Це рішення дозволило врятувати чотирьох людей — усі органи вже пересаджені реципієнтам.

Головний лікар Григорій Оксак зазначив, що команда лікарні забезпечує повний цикл — від діагностики смерті мозку до організації логістики трансплантації — та подякував родині за мужність у момент важкої втрати.

Трансплант-координаторка Валерія Мужевська додала, що це вже десяте мультиорганне вилучення в лікарні та підкреслила силу духу родини, яка втілила волю донорки.

