Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим на війні військовослужбовцем Вячеславом Галатою

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 143

Завтра, 2 грудня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Вячеславом Галатою. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що захисник — вірний син, випускник Кременчуцької ЗОШ № 15 — загинув понад рік тому, 10 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання Вячеслава Галати відбудеться у вівторок, 2 грудня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.