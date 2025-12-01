Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим на війні військовослужбовцем Вячеславом Галатою

Завтра, 2 грудня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Вячеславом Галатою. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що захисник — вірний син, випускник Кременчуцької ЗОШ № 15 — загинув понад рік тому, 10 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання Вячеслава Галати відбудеться у вівторок, 2 грудня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
