Посівний календар на жовтень: час підготовки городу та саду до зими

Жовтень — час підготовки городу та саду до зими. Саме в цей період висаджують озимі культури, сіють сидерати, підживлюють ґрунт і завершують основні сезонні роботи
Грамотно проведені підзимові посіви допоможуть отримати ранній і багатий урожай наступного року.
У жовтні найкращі періоди для посадок і підзимових робіт — 4–6 та 12–14 жовтня. У ці дати можна сміливо висівати озимі овочі, зелень і сидерати, а також висаджувати плодові дерева та кущі.
Жовтень — найвдаліший місяць для підзимових культур, які добре перенесуть холод і зійдуть рано навесні.
Цей місяць також підходить для осінніх посадок ягідних кущів і плодових дерев.
Для декоративних культур теж є вдалі дати: хвойні породи, багаторічники та живоплоти добре приживатимуться саме у середині жовтня.
У жовтні варто уникати робіт, пов’язаних із посадками та пересадками, у наступні дати: 1, 9, 29–31 жовтня.
У ці дати краще присвятити час прибиранню ділянки, перекопуванню, боротьбі з бур’янами та мульчуванню.
