Посівний календар на жовтень: час підготовки городу та саду до зими

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 431

Жовтень — час підготовки городу та саду до зими. Саме в цей період висаджують озимі культури, сіють сидерати, підживлюють ґрунт і завершують основні сезонні роботи

Грамотно проведені підзимові посіви допоможуть отримати ранній і багатий урожай наступного року.

У жовтні найкращі періоди для посадок і підзимових робіт — 4–6 та 12–14 жовтня. У ці дати можна сміливо висівати озимі овочі, зелень і сидерати, а також висаджувати плодові дерева та кущі.

Що та коли сіяти у жовтні

Жовтень — найвдаліший місяць для підзимових культур, які добре перенесуть холод і зійдуть рано навесні.

Озимий часник — 4–6, 12–14 жовтня;

Морква, буряк, петрушка коренева — 4–6, 12–14 жовтня;

Цибуля ріпчаста та шніт — 4–6, 12–14 жовтня;

Зелень (шпинат, кріп, салати, рукола, кінза, базилік) — 4–6, 12–14 жовтня;

Сидерати (гірчиця, жито, фацелія, люпин) — 4–6, 12–14 жовтня.

Цей місяць також підходить для осінніх посадок ягідних кущів і плодових дерев.

Полуниця, малина, смородина, аґрус — 4–6, 12–14 жовтня;

Яблуня, груша, айва — 4–6, 12–14 жовтня;

Виноград, калина, шипшина, обліпиха, горобина — 12–14 жовтня.

Для декоративних культур теж є вдалі дати: хвойні породи, багаторічники та живоплоти добре приживатимуться саме у середині жовтня.

Несприятливі дні для посадки

У жовтні варто уникати робіт, пов’язаних із посадками та пересадками, у наступні дати: 1, 9, 29–31 жовтня.

У ці дати краще присвятити час прибиранню ділянки, перекопуванню, боротьбі з бур’янами та мульчуванню.